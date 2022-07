Gabriela Cristea, dezvăluiri inedite în cadrul emisiunii „Mireasă, capriciile iubirii”: „Eu am trăit multă vreme în casă cu un bărbat abuzator”

Gabirela Cristea și Tavi Clonda formează unul dintre cele mai longevive cupluri din showbiz-ul monden. Cei doi au o relație puternică și o familie minunată, cu care se mândresc ori de câte ori au ocazia.

Chiar dacă în prezent are o relație fericită, prezentatoarea TV a trecut, din păcate, prin în relația cu fostul soț, regretatul Marcel Toader. Mariajul dintre cei doi s-a încheiat cu scandal, însă fiecare și-a refăcut viața între timp.

Dezvăluirea făcută de Gabriela Cristea în cadrul emisiunii „Mireasă, capriciile iubirii”

Gabriela Cristea și Marcel Toader au fost căsătoriți timp de 5 ani, iar mariajul lor nu s-a terminat sub cele mai bune auspicii. De curând, vedeta a vorbit despre motivele pentru care .

„Eu am trăit multă vreme în casă cu un bărbat abuzator și nu vorbesc de abuz fizic. Când a fost abuz fizic, am plecat și am divorțat. Dar am trăit în casă cu un bărbat care, în fiecare zi aproape mă trata așa cum te-a tratat pe tine Leo. Sunt mulți ani de atunci. Aproape 10! În continuare am niște frustrări și niște angoase că în momentul în care cineva doar încearcă să sugereze ceva din lucrurile pe care le spunea acel om, nu vrei să știi cum reacționez”, a mărturisit vedeta în emisiunea pe care o prezintă la Antena Stars.

View this post on Instagram

Gabriela Cristea, pusă la zid de fanii emisiunii

Vedeta a plecat la munte cu soțul ei, iar după ce a distribuit o imagine în mediul online, fanii au pus-o imediat la zid, scrie Cancan.ro. Prezentatoarea de la Antena Stars a fost acuzată că ar folosi prea mult Photoshop pentru a-și modifica aspectul fizic.

„Eu nu înțeleg deloc… Cum, Gabriela, in toate pozele ești așa de slabă și la televizor te arată grasă… acolo ești o altă persoană. Da, știu… o sa spui ca așa deformează imaginea televizorul”, a scris cineva în comentarii.

Răutățile au continuat: „Doamne sfinte, câtă editare pe pozele acestea. Oare fără editare nu se poate!? Sau ne speriem de ce ne arata realitatea”, a mai scris cineva.

„Saraca cabină de duș, s-a îndoit toată. De ce oare nu ne acceptam așa cum suntem? Nu sunt absurdă. Mai folosești o lumina, o umbra, dar nici să încerci să îți faci talia mică și în oglindă se vede că este mare”, a mai scris cineva în mediul online.

View this post on Instagram

Prezentatoarea de la Mireasă, criticată adesea în mediul online

Din păcate, nu este prima dată când vedeta este criticată în mediul online. În urmă cu ceva timp, și Simona Gherghe au fost ținta unor replici acide, după ce fanii emisiuni Mireasă cu început să susțină că cele două îi iau mereu apărarea concurentului Ion.

„Fiecare om e liber să spună ce vrea, să își dea frâu liber imaginației. Nu o cunosc pe mama lui Ion. Am înțeles că e educatoare, dar cred că predă undeva în București. Fetele mele merg la grădiniță în Corbeanca, deci NU, nicio legătură! Nu o cunosc pe mama lui Ion nici de la distanța distanțelor!

Cât despre favoritisme, nu am avea nimic de câștigat ca prezentatoare, ori ca televiziune. Există niște reguli foarte clare și nu putem interveni. Noi nici măcar nu votăm”, a declarat la acel moment Gabriela Cristea.