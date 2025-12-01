Gemenele Gabriela și Mihaela Modorcea, care formează trupa Indiggo, au fost arestate în Miami, Statele Unite, pentru fapte de violență. Acestea ar putea fi aduse în fața unui judecător care să stabilească o cauțiune în schimbul eliberării lor.

De ce au fost arestate gemenele Indiggo

Gabriela e acuzată de „violență domestică”, victima fiind o persoană de peste 65 de ani.

Mihaela e într-o situație chiar mai rea. Ea e acuzată de furt, tentativă de tâlhărie, folosirea unei identități false după arest, deranjarea ordinii publice și lovire sau vătămare corporală, informează .

Gemenele Indiggo, figuri controversate

Cele două s-au mutat în SUA acum mai bine de 17 ani, unde au încercat să devină cunoscute în industria muzicală. Ele au participat și la „America’s Got Talent”, de unde David Hasselhoff le-a trimis acasă la București și le-a botezat „Nevestele lui Dracula”.

Recent, gemenele Indiggo au fost acuzate de mai mulți părinții newyorkezi că în preajma copiilor în parcurile din Manhattan, dansând și propovăduind dragostea față de mântuitorul Iisus Hristos.

„Nu vreau ca adulții care nu au copii să vină în locurile de joacă special amenajate pentru cei mici. Sunt femei în toată firea, mai bine ar face ceva constructiv cu timpul lor decât să îl piardă aiurea prin parcuri. Copii sunt timorați atunci când le văd că se manifestă”, a spus o mămică supărată, într-un reportaj pentru New York Post.