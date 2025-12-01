B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Gemenele Indiggo, arestate în SUA. Ce acuzații grave li se aduc (FOTO)

Gemenele Indiggo, arestate în SUA. Ce acuzații grave li se aduc (FOTO)

Traian Avarvarei
01 dec. 2025, 11:19
Gemenele Indiggo, arestate în SUA. Ce acuzații grave li se aduc (FOTO)
Sursă foto: Captură foto
Cuprins
  1. De ce au fost arestate gemenele Indiggo
  2. Gemenele Indiggo, figuri controversate

Gemenele Gabriela și Mihaela Modorcea, care formează trupa Indiggo, au fost arestate în Miami, Statele Unite, pentru fapte de violență. Acestea ar putea fi aduse în fața unui judecător care să stabilească o cauțiune în schimbul eliberării lor.

De ce au fost arestate gemenele Indiggo

Gabriela e acuzată de „violență domestică”, victima fiind o persoană de peste 65 de ani.

Mihaela e într-o situație chiar mai rea. Ea e acuzată de furt, tentativă de tâlhărie, folosirea unei identități false după arest, deranjarea ordinii publice și lovire sau vătămare corporală, informează CanCan.

Sursa foto: CanCan

Gemenele Indiggo, figuri controversate

Cele două s-au mutat în SUA acum mai bine de 17 ani, unde au încercat să devină cunoscute în industria muzicală. Ele au participat și la „America’s Got Talent”, de unde David Hasselhoff le-a trimis acasă la București și le-a botezat „Nevestele lui Dracula”.

Recent, gemenele Indiggo au fost acuzate de mai mulți părinții newyorkezi că se comportă bizar în preajma copiilor în parcurile din Manhattan, dansând și propovăduind dragostea față de mântuitorul Iisus Hristos.

„Nu vreau ca adulții care nu au copii să vină în locurile de joacă special amenajate pentru cei mici. Sunt femei în toată firea, mai bine ar face ceva constructiv cu timpul lor decât să îl piardă aiurea prin parcuri. Copii sunt timorați atunci când le văd că se manifestă”, a spus o mămică supărată, într-un reportaj pentru New York Post.

Tags:
Citește și...
Mihai Bendeac a povestit cum era să se ia la bătaie cu Gabi Tamaș: „Și-a dat tricoul jos, mi l-am dat și eu!”
Monden
Mihai Bendeac a povestit cum era să se ia la bătaie cu Gabi Tamaș: „Și-a dat tricoul jos, mi l-am dat și eu!”
Corina Dănilă a lămurit motivele plecării de la PRO TV. A „săpat-o” Andreea Esca?
Monden
Corina Dănilă a lămurit motivele plecării de la PRO TV. A „săpat-o” Andreea Esca?
Cătălin Botezatu a explicat de ce n-a plecat definitiv din România: „E o lașitate”
Monden
Cătălin Botezatu a explicat de ce n-a plecat definitiv din România: „E o lașitate”
Anastasia Soare: „Cu ce rămâi la sfârșitul vieții? Cu nimic!”. Care este regretul acesteia
Monden
Anastasia Soare: „Cu ce rămâi la sfârșitul vieții? Cu nimic!”. Care este regretul acesteia
Ozana Barabancea a slăbit zeci de kilograme în câteva luni: „Se poate!”. Care e secretul (FOTO)
Monden
Ozana Barabancea a slăbit zeci de kilograme în câteva luni: „Se poate!”. Care e secretul (FOTO)
Andreea Bălan pune capăt zvonurilor! A fost sau nu Săndel Bălan invitat la nunta cu Victor Cornea: „Nașul Temi mă va conduce la altar”
Monden
Andreea Bălan pune capăt zvonurilor! A fost sau nu Săndel Bălan invitat la nunta cu Victor Cornea: „Nașul Temi mă va conduce la altar”
Andreea Bălan răspunde zvonurilor potrivit cărora tatăl ei nu a fost invitat la nunta cu Victor Cornea: „Nașul Temișan mă va conduce la altar”
Monden
Andreea Bălan răspunde zvonurilor potrivit cărora tatăl ei nu a fost invitat la nunta cu Victor Cornea: „Nașul Temișan mă va conduce la altar”
Liviu Vârciu revine în atenția publicului cu un mesaj care îi vizează pe toți bărbații. Ce le cere să evite cu orice preț
Monden
Liviu Vârciu revine în atenția publicului cu un mesaj care îi vizează pe toți bărbații. Ce le cere să evite cu orice preț
Gabi Tamaș și Mihai Bendeac, la un pas de bătaie: „Au sărit bodyguarzii și ne-au despărțit”. De la ce ar fi izbucnit conflictul criță în club.
Monden
Gabi Tamaș și Mihai Bendeac, la un pas de bătaie: „Au sărit bodyguarzii și ne-au despărțit”. De la ce ar fi izbucnit conflictul criță în club.
Gabi Tamaș și Mihai Bendeac, despărțiți de bodyguarzi în club: „A zis că trebuie să mă bată”. De la ce ar fi pornit conflictul dintre cei doi
Monden
Gabi Tamaș și Mihai Bendeac, despărțiți de bodyguarzi în club: „A zis că trebuie să mă bată”. De la ce ar fi pornit conflictul dintre cei doi
Catalin Drula
Ultima oră
12:58 - Mihai Bendeac a povestit cum era să se ia la bătaie cu Gabi Tamaș: „Și-a dat tricoul jos, mi l-am dat și eu!”
12:57 - Corina Dănilă a lămurit motivele plecării de la PRO TV. A „săpat-o” Andreea Esca?
12:52 - Imagini cu iz penal la Alba Iulia. Suveraniștii au venit cu steaguri cu Zelea Codreanu
12:36 - Guvernul din Georgia, acuzat că a folosit o armă chimică pe manifestanții pro-democrație: „Puteai simți cum te arde”. Ce dovezi au ieșit la iveală
12:27 - Cătălin Botezatu a explicat de ce n-a plecat definitiv din România: „E o lașitate”
12:14 - Anastasia Soare: „Cu ce rămâi la sfârșitul vieții? Cu nimic!”. Care este regretul acesteia
11:53 - Klaus Iohannis, absent de la orice paradă de 1 Decembrie. Nici măcar un mesaj nu a transmis
11:51 - Două cutremure au zguduit România, în această dimineață. Ce magnitudine au avut și unde s-au resimțit
11:45 - Ozana Barabancea a slăbit zeci de kilograme în câteva luni: „Se poate!”. Care e secretul (FOTO)
11:32 - Ministrul Culturii: „Împreună putem construi un viitor cultural mai puternic, mai viu și pe deplin demn de România”