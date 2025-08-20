Actorul George Burcea face haz de necaz, după ce a fost concediat din distribuția celui de-al doilea sezon al serialului , difuzat pe platforma de streaming Netflix.

George Burcea face haz de necaz

Nici cu dragostea nu stă prea bine

a jucat, în primul sezon, rolul ciudatului majordom Lunch, angajat al familiei Adams, însă nu a mai fost cooptat pentru noua serie. Se pare că a cerut un salariu mult prea mare. Echipa de producție a spus pas și a decis să ia un alt actor, Joonas Suotamo. Este interpretul lui Chewbacca din „The Last Jedi”, „Solo: A Star Wars Story” și în „The Rise of Skywalker”, din cadrul francizei „Star Wars”.

George Burcea a confirmat că serialul Wednesday a reprezentat cel mai important proiect cinematografic la care a luat parte, chiar dacă a jucat un persoaj secundar. Acum, după lansarea sezonului doi, face haz de necaz, explicând, într-un stil ironic, de ce au eșuat negocierile cu echipa de producție de la .

„Am cerut 5 milioane de dolari, plus un milion de dolari per persoana care vede filmul. Ca să-mi iau oi și găini. Vreau să ma retrag la țară, să mănânc sănătos. Și să-mi trimit copiii la facultăți scumpe în America sau Europa. Nu ne-am înțeles. Eu voiam 5, ei îmi dădeau doar 4,9″, a declarat George Burcea în exclusivitate pentru .

În prezent, George Burcea joacă în două producții autohtone, „Miorița de la capăt” și comedia „Vasile și nava spațială”.

George Burcea nu stă nici cu dragostea foarte bine, în această perioadă. După despărțirea de Viviana Spossub, actorul nu a mai fost implicat în nici o relație sentimentală serioasă. Deși au trecut luni bune de atunci, actorul el recunoaște că este, încă, în căutarea marii iubiri.

„N-am iubită”, a spus el sec, întrebat dacă a găsit pe cineva după ce fosta sa parteneră a anunțat că s-au despărțit.