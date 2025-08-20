B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » George Burcea, haz de necaz. Ce spune despre concedierea din distribuția Wednesday 2

George Burcea, haz de necaz. Ce spune despre concedierea din distribuția Wednesday 2

Adrian Teampău
20 aug. 2025, 19:57
George Burcea, haz de necaz. Ce spune despre concedierea din distribuția Wednesday 2
Sursa Foto: Instagram/ @george_burcea

Actorul George Burcea face haz de necaz, după ce a fost concediat din distribuția celui de-al doilea sezon al serialului Wednesday, difuzat pe platforma de streaming Netflix.

Cuprins:

  • George Burcea face haz de necaz
  • Nici cu dragostea nu stă prea bine

George Burcea face haz de necaz

George Burcea a jucat, în primul sezon, rolul ciudatului majordom Lunch, angajat al familiei Adams, însă nu a mai fost cooptat pentru noua serie. Se pare că a cerut un salariu mult prea mare. Echipa de producție a spus pas și a decis să ia un alt actor, Joonas Suotamo. Este interpretul lui Chewbacca din „The Last Jedi”, „Solo: A Star Wars Story” și în „The Rise of Skywalker”, din cadrul francizei „Star Wars”.

George Burcea a confirmat că serialul Wednesday a reprezentat cel mai important proiect cinematografic la care a luat parte, chiar dacă a jucat un persoaj secundar. Acum, după lansarea sezonului doi, face haz de necaz, explicând, într-un stil ironic, de ce au eșuat negocierile cu echipa de producție de la Netflix.

„Am cerut 5 milioane de dolari, plus un milion de dolari per persoana care vede filmul. Ca să-mi iau oi și găini. Vreau să ma retrag la țară, să mănânc sănătos. Și să-mi trimit copiii la facultăți scumpe în America sau Europa. Nu ne-am înțeles. Eu voiam 5, ei îmi dădeau doar 4,9″, a declarat George Burcea în exclusivitate pentru cancan.ro.

În prezent, George Burcea joacă în două producții autohtone, „Miorița de la capăt” și comedia „Vasile și nava spațială”.

Nici cu dragostea nu stă prea bine

George Burcea nu stă nici cu dragostea foarte bine, în această perioadă. După despărțirea de Viviana Spossub, actorul nu a mai fost implicat în nici o relație sentimentală serioasă. Deși au trecut luni bune de atunci, actorul el recunoaște că este, încă, în căutarea marii iubiri.

„N-am iubită”, a spus el sec, întrebat dacă a găsit pe cineva după ce fosta sa parteneră a anunțat că s-au despărțit.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
(VIDEO) Aluziva a divorțat! Influencerița a postat un mesaj prin care a anunțat despărțirea de tatăl copiilor ei. Ce a transmis aceasta
Monden
(VIDEO) Aluziva a divorțat! Influencerița a postat un mesaj prin care a anunțat despărțirea de tatăl copiilor ei. Ce a transmis aceasta
Claudia Puican a ajuns la medic cu fiul ei, în vârstă de doar câteva luni. Ce mesaj a transmis cântăreața
Monden
Claudia Puican a ajuns la medic cu fiul ei, în vârstă de doar câteva luni. Ce mesaj a transmis cântăreața
Dan Negru, atac la adresa televiziunilor din România: „La noi, televiziunile par a fi concursuri de miss”
Monden
Dan Negru, atac la adresa televiziunilor din România: „La noi, televiziunile par a fi concursuri de miss”
De ce nu mai poartă Nicoleta Luciu verighetă. Ce a spus vedeta despre relația cu soțul: „Trecem printr-un episod…”
Monden
De ce nu mai poartă Nicoleta Luciu verighetă. Ce a spus vedeta despre relația cu soțul: „Trecem printr-un episod…”
Irina Loghin a revenit pe scenă după moartea soțului. Muzica o ajută să depășească suferința
Monden
Irina Loghin a revenit pe scenă după moartea soțului. Muzica o ajută să depășească suferința
Cele mai proaste filme de pe Netflix. Topul eșecurilor în preferințele abonaților
Monden
Cele mai proaste filme de pe Netflix. Topul eșecurilor în preferințele abonaților
Cu ce problemă se confruntă Cristina Cioran după cea de-a doua naștere: „Voiam demult să vă spun”
Monden
Cu ce problemă se confruntă Cristina Cioran după cea de-a doua naștere: „Voiam demult să vă spun”
Elena, soția lui Ianis Hagi, a născut un băiețel de nota 10. Gheorghe Hagi a devenit bunic pentru prima dată
Monden
Elena, soția lui Ianis Hagi, a născut un băiețel de nota 10. Gheorghe Hagi a devenit bunic pentru prima dată
Alina Eremia, după nuntă: „Vă salută familia Barbu, proaspăt lansată pe piață”
Monden
Alina Eremia, după nuntă: „Vă salută familia Barbu, proaspăt lansată pe piață”
Imagini uluitoare! Cum arăta Ella de la Insula Iubirii, în urmă cu doar câțiva ani. Fanii emisiunii nu au recunoscut-o (FOTO)
Monden
Imagini uluitoare! Cum arăta Ella de la Insula Iubirii, în urmă cu doar câțiva ani. Fanii emisiunii nu au recunoscut-o (FOTO)
Ultima oră
21:36 - Ministrul Educației nu e de acord cu interzicerea cumulului pensiei cu salariul în învățământ: „Aici sunt aceeași parte a baricadei cu sindicatele. Contribuția acestor colegi în sistem este foarte importantă. Am început discuția cu premierul Bolojan” (VIDEO)
21:36 - Un ghid turistic a murit în timpul unui tur la Colosseum. Motivul halucinant din spatele tragediei
21:13 - Accident pe A1. Un tânăr se zbate între viață și moarte, iar alte șase persoane au fost grav rănite
21:09 - (VIDEO) Bătaie ca-n filme, pe o stradă din Brăila. Săbiile și topoarele au fost armele din dotare. Ce s-a întâmplat mai exact
21:05 - Secretarul Sănătății din SUA acuzat de dezinformare în privința vaccinurilor. Robert Kennedy Jr. a fost numit în funcție de Trump
20:52 - CNA a sancționat, din nou, Realitatea Plus. Motivele care au dus la sancționare și ce va trebui să difuzeze timp de 10 minute
20:43 - Ce haine ar trebui să evite tinerii să poarte la școală. Sfaturile designerilor vestimentari: „Nu trebuie să avem adidași extravaganți și genți de firmă”
20:36 - Aplicația online pentru ajutorul la plata facturilor de electricitate este funcțională. Ce trebuie să facă beneficiarii
20:36 - (VIDEO) Aluziva a divorțat! Influencerița a postat un mesaj prin care a anunțat despărțirea de tatăl copiilor ei. Ce a transmis aceasta
20:31 - „Virusurile de valiză” alarmează Europa: Ce boli grave au adus turiștii din țările exotice și cum se manifestă