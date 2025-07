George Ivănescu, „jaguarul” de la „Insula Iubirii”. Ispita a vorbit despre experiența din Thailanda

George Ivănescu, zis „Jaguarul”, este una dintre ale sezonului 9 „ . Show-ul tentației are premiera luni, de la 20:30, iar bărbatul a vorbit despre ce a trăit în Thailanda.

Acesta a mărturisit că a fost înscris la emisiune de către angajatele sale, fără să știe acest lucru, potrivit . De asemenea, George a dezvăluit ce l-a învățat „insula”, dar și ce tipar de femeie preferă.

Jaguarul: „Fetele au apreciat chestia asta”

Ispita a explicat faptul că este o persoană naturală, fără filtre și cât se poate de sinceră. De asemenea, a mai menționat faptul că are o afinitate pentru femeile brunete, iar culoarea părului este un criteriu important pentru el, atunci când își alege o iubită.

„Nu sunt actor, sunt mereu natural. Sunt foarte sincer, îmi place să spun lucrurilor pe față. Fetele au apreciat chestia asta și au văzut că nu sunt un actor. (…) Pe mine mă atrag foarte mult brunetele, dacă ești blondă trebuie să te vopsești. Îmi place să văd că are foarte multă ambiție, la fel ca mine. Un fizic sportiv”, a declarat George Ivănescu, la Știrile Antena Stars, conform sursei citate mai sus.

Ce l-a învățat „Insula Iubirii”

Nisipurile thailandeze declanșează schimbări în oameni, și nu puține persoane, care au pășit în emisiune, au spus că s-au întors schimbate. Același lucru s-a întâmplat și în cazul lui George. Bărbatul și-a dat frâu liber emoțiilor și sentimentelor și a învățat să le exprime, fără a se mai simți slab.

„O chestie pe care am învățat-o e să îmi exprim emoțiile. Când am fost mic și am avut probleme în familie, o dată ce am crescut, nu mi-a plăcut să îmi arăt partea interioară, care se emoționează. Când am fost pe insulă a fost totul natural, m-am emoționat, am plâns, și am observat că nu este o chestie urâtă. Mi-am arătat partea sensibilă”, a adăugat George Ivănescu.