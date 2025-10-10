Deși s-a mutat de ani buni în Statele Unite, acolo unde locuiește alături de mama ei și de partenerul acesteia – Mr. Pink, Irina Columbeanu îl vizitează frecvent pe Irinel, în România. Relația dintre cei doi este una cum nu se poate mai frumoasă, iar Irina nu contenește din a-și surprinde tatăl.

Ce surpriză i-a făcut Irina Columbeanu lui Irinel

Irina Columbeanu încearcă să transforme fiecare moment pe care îl petrece alături de tatăl său într-o amintire cu totul și cu totul specială, atât pentru ea, cât și pentru Irinel. Tocmai din acest motiv, când s-a întâlnit cu tatăl său, a adus cu ea o carte veche, despre viața pe care a dus-o .

Pe lângă istorisiri, volumul conține și o serie de poze. În mai multe dintre acestea, Irinel Columbeanu este surprins cu Monica Gabor, cea care l-a făcut tată. Cartea cuprinde și imagini de la nunta celor doi, dar și cu fosta lor casă de la Snagov.

Irina a filmat și postat momentele în care a răsfoit cartea împreună cu tatăl său, arătând și urmăritorilor fotografiile de pe vremea când părinții ei încă erau împreună.

„Ce tată tare am, hehe”, a scris Irina Columbeanu în descrierea .

Ce pasiunea au în comun Irina Columbeanu și tatăl ei

Cartea a fost un prilej pentru Irina de a-și descoperi mai bine tatăl. Răsfoind-o, a aflat că Irine Columbeanu este pasionat de artă, o pasiune pe care și fiica lui a moștenit-o. Se pare că fostul milionar obișnuia să picteze și o făcea chiar foarte bine, detaliu care a impresionat-o profund pe tânăra lui fiică.

„Acum am aflat că și tatăl meu era pasionat de artă ca și mine. Ia uitați, ce frumos și ce talentat!”, a spus Irina Columbeanu în videoclipul postat pe TikTok, arătând o pictură de-ale lui Irinel Columbeanu.

Deși cei doi nu mai locuiesc împreună, iar Irinel nu îi poate oferi Irinei toate lucrurile pe care, poate, ar vrea să i le ofere, legătura lor este una puternică, bazată pe dragoste, respect și, așa cum însăși Irina a descoperit, pasiuni comune.