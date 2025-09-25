Gestul șocant făcut de Anca Pandrea după moartea lui Iurie Darie: „Am vrut să mă duc după el” (VIDEO)

Anca Pandrea este o actriță cunoscută a scenei și a filmului românesc, dar și o femeie care a trăit una dintre cele mai intense povești de iubire din lumea artistică. Timp de 27 de ani, ea a fost alături de Iurie Darie, actorul cu zâmbet cald și carismă aparte, care a cucerit publicul prin rolurile sale memorabile. Împreună au format un cuplu puternic, iar dragostea lor era adesea văzută drept un exemplu de loialitate și devotament. Pentru Anca Pandrea, Iurie Darie nu a fost doar partenerul de viață, ci și sufletul ei pereche. Relația lor a fost atât de intensă încât actrița mărturisea că se simțea completă doar alături de el.

După moartea lui Iurie Darie, viața Ancăi Pandrea a fost zguduită din temelii. Îndrăgita actriță a intrat într-o prăpastie a durerii și a recunoscut că a vrut să își pună capăt zilelor, neputând accepta absența omului pe care îl iubise enorm. În loc să găsească alinare, ea a recurs la un gest cutremurător, care avea să îi schimbe definitiv existența și să o arunce într-o .

La ce gest a recurs Anca Pandrea după moartea lui Iurie Darie

Anca Pandrea a mărturisit în emisiunea „Online Story by Cornelia Ionescu” că, după moartea lui Iurie Darie, a trecut printr-o stare de disperare profundă: „Am vrut să mă duc după el”. În acele momente, actrița a recurs la un comportament autodistructiv, a început să fumeze câte cinci pachete de țigări pe zi. Acest obicei exagerat i-a dăunat grav organismului. Nu a reușit să îl urmeze pe Iura așa cum își dorea, ci s-a îmbolnăvit. A făcut insuficiență cardiacă și pulmonară și, de ani de zile, depinde de un aparat de oxigen pentru a putea respira.

Ce promisiune a făcut Anca Pandrea primei soții a lui Iurie Darie

Puțini își mai amintesc astăzi că, înainte de marea poveste de dragoste cu Anca Pandrea, Iurie Darie a fost deja căsătorit. Prima lui soție, Consuela, a murit răpusă de o boală gravă, lăsând în urmă un gol imens în viața actorului. Ea i-a dăruit artistului și un fiu, pe Alexandru Darie, care s-a stins din viață la vârsta de 60 de ani.

În acea perioadă dificilă, Anca Pandrea i-a fost aproape și i-a promis că îl va sprijini și că va avea grijă de el, fără să-și imagineze vreodată că relația lor se va transforma într-una romantică. „Dumnezeu mi-e martor, nu m-am gândit niciodată că o să mă sărut cu Iurie Darie”, a mărturisit actrița.

De-a lungul timpului, destinul a făcut însă ca afecțiunea să se transforme în iubire: „El a sărit direct pe mine. De atunci, nu ne-a mai despărțit nimeni” Relația lor a devenit una dintre cele mai cunoscute și comentate povești de dragoste din lumea artistică românească, un exemplu de legătură construită pe loialitate, devotament și respect reciproc.

Cum descrie Anca Pandrea iubirea pentru Iurie Darie

Chiar și după ani de la moartea actorului, Anca Pandrea despre povestea lor de dragoste. Ea a mărturisit că sufletele lor păreau unite într-un singur trup și că gelozia lui Iurie Darie era o dovadă a intensității sentimentelor.

„Noi am fost un singur suflet. Parcă sufletul eu era implantat în el și a lui în mine. N-aș fi putut absolut nimic să fac cu altcineva, a mărturisit Anca Pandrea.

Cum trăiește astăzi Anca Pandrea

Viața actriței nu mai seamănă cu cea dinainte. Marcată de boală și de singurătate, ea , dependentă de aparatul de oxigen. Cu toate acestea, Anca Pandrea nu încetează să vorbească despre iubirea lor ca despre ceva unic și irepetabil.