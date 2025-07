Gestul unui băiețel a supărat-o pe Theo Rose. Ce a făcut acesta și cum a reacționat artista

este una dintre cele mai iubite artiste din România, în acest moment, atât în rândul adulților, cât și al copiilor. Cântăreața a ajuns atât de plăcută de publicul larg, deoarece pe lângă vocea extraordinară pe care o are, aceasta este și foarte naturală, iar oamenii apreciază faptul că se pot regăsi în personalitatea ei.

își ține la curent fanii cu ceea ce se întâmplă în viața ei și la fel a făcut și de această dată. Artista a mărturisit ce i s-a întâmplat, la ultimul concert pe care l-a susținut în Bistrița.

Ce „pățanie” a avut Theo Rose: „M-am supărat”

Cântăreața a avut concert, weekend-ul acesta, în Bistrița. În timp ce se afla la o masă a unui restaurant, un băiețel, care avea vârsta aproximativă de 12 ani, a venit la artistă, cerându-i bani pentru mâncare. Theo i-a explicat că va trebui să aștepte până termină de mâncat, pentru că nu are bani cash și va trebui să scoată de la bancomat. Copilul ar fi fost de acord. Între timp, s-a așezat la masă cu ea și din vorbă-n vorbă au hotărât ca femeia să îi cumpere cinci pizza pe care el să le ducă acasă la frații lui.

Theo a plecat, iar băiețelul a rămas să ridice comanda. În timp ce vorbeau, Amir, copilul aflat în clasa aVI-a i-a spus lui Theo Rose că și-ar dori un telefon, iar jurata de la „Vocea României” a reținut acest lucru. A sunat un coleg din echipă să îi cumpere un telefon, însă după ceva timp, femeia a apelat la restaurant, iar personalul i-a mărturisit că după plecarea ei, băiețelul a cerut banii pe pizza. Theo s-a supărat la auzirea acestor vorbe.

„V-am întrebat pe voi unde să mănânc și mi-ați recomandat. Și după aia mi-am ales. Vă mulțumesc tare mult. Eram la masă cu Alessandra și cu cineva din organizare. Și, după ce am mâncat, a venit un băiețel și a întrebat dacă putem să-l ajutăm să-și ia un sendviș. Și i-am zis: „Uite ce se întâmplă. Trebuie să ne aștepți să plecăm de aici, să mergem la un bancomat, să scoatem bani și să-ți oferim.” El a zis: „Bine.”

Între timp, s-a uitat pe masa noastră și a văzut că pare bun ce avem acolo. Eu l-am întrebat dacă vrea să se așeze la masă cu noi să mănânce. „Dar nu vrei să stai să mănânci ceva cu noi? Nu vrei să-ți iau ceva de mâncare de aici, dacă tu vrei să-ți iei un sendviș?” Și a zis: „Nu, nu, nu, nu, nu.” Până la urmă, a văzut el că arată bine și a zis: „Pot să mănânc și eu de aici?” Și am zis: „Sigur”. S-a așezat lângă noi, am mâncat.

Și, la un moment dat, am început să vorbim. L-am întrebat cum îl cheamă. A spus că îl cheamă Amir, că e în clasa a VI-a. Și că are opt frați acasă, că sunt mulți. Și i-am zis: „Dar nu vrei tu să-ți iau eu de aici niște pizza, mai multe, să duci acasă?” Și a zis: „Ba da, vreau.” Și-am zis: „Bine, câte vrei?” „Cinci.” „De care?” „Păi, uite, cu șuncă, cu așa.” Bine. Am vorbit cu doamna ospătăriță, ne-a servit, am comandat acele pizza. Noi, între timp, terminaserăm de mâncat, am mai discutat cu el și, la un moment dat, mi-a zis — fără ca eu să mă prezint, adică nu i-am spus cine sunt, am crezut că nici nu mă recunoaște — s-a așezat și a conversat cu noi ca și cu oricine altcineva.

Și, la un moment dat, mi-a zis, printre altele, că i-ar plăcea să aibă și el un telefon. Și am zis: „Da?” Și el: „Da, păi nu avem telefon. Tata are un telefon din ăla cu butoane. Și mama și tata lucrează cu ziua. Și i-am zis: „Foarte ok, trebuie să vă câștigați existența”.

După care am plătit nota, l-am lăsat să aștepte pizza, care fusese comandată mai târziu. Am plecat de acolo și, între timp, i-am dat mesaj managerului meu și i-am spus: „Te rog frumos, vezi la un mall și cumpără un telefon. Un smartphone, ca să aibă și el, cum au toți copiii ăștia, toți adolescenții.”

Am sunat înapoi la local și mi-au spus că, după ce am plecat, băiețelul a zis: „Nu mai vreau pizza”. Nu, domnule, m-am supărat”, a declarat Theo Rose

Theo Rose a întrebat de băiețel la concert

Întreaga întâmplare a fost povestită de Theo în cadrul show-ului și, deși a deranjat-o gestul copilului, aceasta a dorit să îi dea telefonul cumpărat.

„Dar, cu toate astea, dacă băiețelul e în public, Amir îl cheamă, Amir cu tricou galben. Aveam de gând să-l caut pe toată pietonala, ca să dau de el. Dacă Amir este în public astăzi: Amir, să știi că ți-am luat un telefon.

Chiar dacă nu mi-a plăcut că ai cerut banii pe pizza, să știi că telefonul tău e aici și te așteaptă, nu-i nimic. Ce-am gândit eu astăzi… am și plâns, am și râs, după ce îți dai seama că cineva cere banii înapoi pe pizza”, a adăugat vedeta.