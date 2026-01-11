B1 Inregistrari!
Sofia Vicoveanca a suferit un infarct! În ce stare se află acum interpreta de muzică populară

11 ian. 2026, 15:36
Sursa foto: Facebook / Sofia Vicoveanca
Sofia Vicoveanca, una dintre cele mai respectate și iubite artiste ale folclorului românesc, a suferit un infarct. Incidentul s-a petrecut în noaptea de sâmbătă spre duminică, artista fiind transportată de urgență la Spitalul Județean din Suceava. Intervenția rapidă a medicilor a fost decisivă. În prezent, starea sa este stabilă, iar evoluția este atent monitorizată.

Ce a transmis directorul spitalului unde a fost internată Sofia Vicoveanca, după infarct

Noaptea trecută a fost una extrem de dificilă pentru Sofia Vicoveanca și apropiații săi. Artista a acuzat probleme medicale grave, iar ambulanța a fost chemată de urgență. Ea a ajuns la Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava în jurul orei 4.00 dimineața. Medicii au stabilit rapid diagnosticul și au decis internarea imediată.

După intervenția inițială, cadrele medicale au evaluat evoluția stării de sănătate a artistei. Familia a cerut discreție maximă în legătură cu detaliile medicale. Reprezentanții spitalului au oferit doar informații generale despre situație, cu scopul de a a liniști publicul și fanii îngrijorați.

„Pacienta este stabilă clinic. Familia a solicitat discreție în ceea ce privește diagnosticul și tratamentul, motiv pentru care nu putem oferi detalii suplimentare despre afecțiunea medicală”, a declarat dr. Tiberius Brădățan.

Ce urmează pentru Sofia Vicoveanca, după ce a suferit un infarct

Sofia Vicoveanca va rămâne internată în perioada următoare pentru ca medicii să poată monitoriza evoluția stării sale de sănătate. Recuperarea necesită timp și prudență, având în vedere gravitatea episodului. Fanii artistei transmit mesaje de susținere și speră într-o revenire cât mai rapidă.

În septembrie, Sofia Vicoveanca a împlinit 84 de ani. Cariera sa muzicală se întinde pe mai bine de șase decenii, artista făcându-se remarcată datorită vocii sale unice, inconfundabile, dar și pentru promovarea tradițiilor românești. Creativitatea și talentele sale nu s-au rezumat doar la muzică, întrucât Sofia Vicoveanca a jucat în mai multe filme românești și este autoarea unor volume de versuri.

Numele de scenă al artistei provine de la localitatea în care aceasta, împreună cu mama sa, a trăit: Vicovu de Sus.

