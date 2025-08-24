20 august este o zi cu foarte mare însemnătate pentru familia Hagi. Ianis și Elena au devenit oficial părinții unui băiețel nota 10.

Cuprins:

Ce nume ar fi ales Ianis și Elena pentru copil Ce spunea Ianis Hagi că va face atunci când va devenit tată

Ce nume ar fi ales Ianis și Elena pentru copil

Elena și Ianis Hagi ar fi ales ca pe băiețelul lor să-l cheme Georgios. Familia a început deja pregătirile pentru botez, iar Gigi Becali a dezvăluit, imediat după meciul dintre FCSB și Aberdeen din play-off-ul Europa League, de ce nu este el nașul copilului. Decizia, deși surprinzătoare pentru mulți, are o explicație care ține de tradiție.

„Cum să botez, mă? La noi nu e așa cum ziceți voi. La noi, are omul naș încă din copilărie, cineva din familie. Nu e cum crezi tu. Nu se schimbă nașul de botez la noi.

Eu, când l-am pus naș pe Gică, nașii mei bătrâni nu mai erau, și nici urmașii lor. Nu mai aveam pe cine. De aia l-am pus pe Gică. Altfel, nu-l puneam. Nu se pune la noi naș așa. Bine, nu toată lumea mai ține cont acum, dar Gică ține cont. Îl are deja pe unul, așa a zis, și el tine la tradiție!”, a declarat Gigi Becali, potrivit .

Ce spunea Ianis Hagi că va face atunci când va devenit tată

Ianis Hagi și sunt într-o relație de ani buni. Cei doi și-au oficializat relația în 2023, chiar în ziua de Crăciun, iar șapte luni mai târziu, după Euro 2024, cuplul a făcut și nunta. Evenimentul a avut loc pe Domeniul Știrbey, în prezența a 750 de .

Într-un interviu dat în urmă cu ceva timp, Ianis Hagi susținea că își va încuraja mereu copiii să facă ceea ce îi pasionează și să lupte pentru a ajunge cei mai buni.

„Nu mi-ar fi greu! O să merg în postura de părinte cu mentalitatea cu care am fost și eu crescut. Adică o să-mi îndrum copiii să facă ce le place și punct! Eu n-am fost forțat spre ceva, sora mea n-a fost forțată, așa voi proceda și eu. Să-și găsească și copiii mei pasiunea și să lucreze în pasiunea lor, să lupte să fie cei mai buni în ce le place!”, a declarat în trecut Ianis Hagi (26 de ani), pentru prosport.ro.