20 august este o zi cu foarte mare însemnătate pentru familia Hagi. Ianis și Elena au devenit oficial părinții unui băiețel nota 10.
Elena și Ianis Hagi ar fi ales ca pe băiețelul lor să-l cheme Georgios. Familia a început deja pregătirile pentru botez, iar Gigi Becali a dezvăluit, imediat după meciul dintre FCSB și Aberdeen din play-off-ul Europa League, de ce nu este el nașul copilului. Decizia, deși surprinzătoare pentru mulți, are o explicație care ține de tradiție.
„Cum să botez, mă? La noi nu e așa cum ziceți voi. La noi, are omul naș încă din copilărie, cineva din familie. Nu e cum crezi tu. Nu se schimbă nașul de botez la noi.
Eu, când l-am pus naș pe Gică, nașii mei bătrâni nu mai erau, și nici urmașii lor. Nu mai aveam pe cine. De aia l-am pus pe Gică. Altfel, nu-l puneam. Nu se pune la noi naș așa. Bine, nu toată lumea mai ține cont acum, dar Gică ține cont. Îl are deja pe unul, așa a zis, și el tine la tradiție!”, a declarat Gigi Becali, potrivit Adevărul.
Ianis Hagi și Elena sunt într-o relație de ani buni. Cei doi și-au oficializat relația în 2023, chiar în ziua de Crăciun, iar șapte luni mai târziu, după Euro 2024, cuplul a făcut și nunta. Evenimentul a avut loc pe Domeniul Știrbey, în prezența a 750 de invitați.
Într-un interviu dat în urmă cu ceva timp, Ianis Hagi susținea că își va încuraja mereu copiii să facă ceea ce îi pasionează și să lupte pentru a ajunge cei mai buni.
„Nu mi-ar fi greu! O să merg în postura de părinte cu mentalitatea cu care am fost și eu crescut. Adică o să-mi îndrum copiii să facă ce le place și punct! Eu n-am fost forțat spre ceva, sora mea n-a fost forțată, așa voi proceda și eu. Să-și găsească și copiii mei pasiunea și să lucreze în pasiunea lor, să lupte să fie cei mai buni în ce le place!”, a declarat în trecut Ianis Hagi (26 de ani), pentru prosport.ro.