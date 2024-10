Gigi Becali, scandalizat după ce Luțu i-a arătat Instagramul: „Când am văzut femei, femei, femei, i-am zis ‘Du-te, bă, de aici!’ și i-am aruncat telefonul”

Rețelele sociale nu s-au ”lipit” deloc de Gigi Becali. Patronul FCSB a spus că, la un moment dat, i-a cerut lui Ionuț Luțu, omul său de încredere, să-i arate Instagramul și s-a cutremurat de ce a văzut acolo. Așa supărat a fost, că Becali i-a aruncat telefonul lui Luțu.

Patronul FCSB a mai susținut că el nu are niciun cont în online și ce mai vede lumea cu numele său sunt doar „falsuri d-astea pe internet”.

De ce nu vrea Gigi Becali s-audă de rețelele sociale

„Habar n-am, nici nu mă interesează ‘TikTok-uri’, ‘Facebook-uri’, d-astea, ‘Instagrame’. I-am spus lui Luțu la un moment dat: ‘Ia pune, mă, să văd cum e cu Instagramul asta’. Și a pus, nu știam. Și când văd am întrebat ‘Mă, asta e Instagram?’. I-am zis ‘Du-te bă de aici’ și i-am aruncat telefonul!

Eu n-am TikTok, ‘Facebookuri’, ‘Instagrame’ d-astea, ca să știe lumea. Orice apare pe internet sunt numai minciuni, numai falsuri, nu am treabă cu ei, cu nimeni, că n-am nimic, nici Facebook, nimic. Nu-mi fac eu, nu-mi trebuie mie așa ceva, Doamne ferească-ne!”, a spus finanțatorul FCSB la România TV, potrivit

Becali avertizează asupra fraudelor de pe internet

Gigi Becali a ținut apoi să precizeze că el nu are niciun cont deschis pe rețelele sociale și a avertizat asupra escrocilor care folosesc numele lui: „Sunt pe internet chestii d-astea de , vin la mine la palat că ‘Vezi, Doamne, că Becali îți dă’, că ‘Dumneata mi-ai spus că am câștigat nu știu ce premiu’. I-am zis ‘Du-te, bă, de aici! Că eu nu am Facebook, nu am avut în viața mea. Numai falsuri d-astea pe internet, șmecherii d-astea, altceva n-au ce să facă’”.