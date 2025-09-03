Gina Chirilă, mesaj emoționant pe rețelele de socializare: „Sunt și eu om, trec prin greutăți”

Gina Chirilă a postat un mesaj emoționant pe este destul de activă în mediul online și de fiecare dată când simte, împărtășește gândurile sale cu urmăritorii care o admiră.

De curând, a scris un text despre cum societatea zilelor noastre tinde adesea să pară altceva decât este. Femeia a completat mesajul scris într-o fotografie de descrierea pe care a alăturat-o imaginii respective.

Cuprins:

Ce a postat Gina Chirilă pe rețelele de socializare

Gina Chirilă: „Mă doare să văd cât de mult ne ascundem după filtre și vorbe frumoase”

Ce a postat Gina Chirilă pe rețelele de socializare

Modelul e-a vorbit fanilor despre cât de mult oamenii vor să pară altceva decât sunt, despre cum nimic nu este perfect, chiar dacă pe social-media este afișată numai partea plină a paharului.

Aceasta a subliniat că indiferent de filtre și aparențe, adevărul este cel care va triumfa, în cele din urmă.

„Știu că și eu am tendința să arăt mai mult partea glam, dar adevărul e că nu e totul perfect. Sunt și eu om, trec prin greutăți, am zile bune și zile grele. De aceea cred că e important să fim atenți la cine alegem să urmărim și să ne inspirăm. Dincolo de imagini și vorbe frumoase, adevărul se simte mereu”, a scris Gina în descrierea fotografiei.

Gina Chirilă: „Mă doare să văd cât de mult ne ascundem după filtre și vorbe frumoase”

Postarea Ginei a fost completată de un mesaj pe care l-a scris într-o fotografie, pe un fundal negru. Blondina i-a îndemnat pe fanii ei la reflecție, întrebându-i în finalul textului dacă se cunosc cu adevărat pe ei înșiși sau se pierd în mirajul online-ului.

„Uneori mă uit la cât de ușor e să creezi o imagine pe social media. Să postezi citate despre iubire, dar în realitate să nu știi să iubești. Să arăți poze cu zâmbete, dar să rănești oamenii din jurul tău. Să predici despre autenticitate, dar să trăiești în minciună.

Nu am nimic împotriva imperfecțiunii, ba chiar o iubesc. Dar mă doare să văd cât de mult ne ascundem după filtre și vorbe frumoase, când adevărata muncă ar fi să ne privim în oglindă și să fim sinceri cu noi.

Cred că diferența dintre cine pari și cine ești cu adevărat se simte. Poate nu la prima vedere, dar mai devreme sau mai târziu, adevărul iese la suprafață. Și atunci… rămâne întrebarea: cine ești tu, dincolo de tot ce postezi?”, a completat vedeta.