Gina Pistol a absolvit un curs de make-up. De ce a luat vedeta această decizie: „Dacă tot o fac singură, măcar să o fac bine”

Gina Pistol a absolvit recent un curs de make-up, iar prezentatoarea susține că o decizie foarte bună pe care a luat-o. Ea a mărturisit că la fiecar apariție a sa, se machiază singură.

Vedeta și-a dorit să facă acest curs de mult timp și, recent, a devenit absolventa cursului de make-up. să se aranjeze singură când are apariții la TV, notează

De ce Gina Pistol a făcut un curs de make-up

Potrivit ei, preferă să se macheze singură deoarece e mai practic și așa nici nu pierde prea mult timp și are și machiajul pe care și-l dorește.

„Cred că e cea mai bună decizie pe care am putut să o iau pentru mine, pentru că, nu știu dacă voi știți, dar eu la Chefi la cuțite și la Asia Express mă machiam singură, doar așa la semifinală sau finală mai apelam la ajutorul unui make-up artist profesionist, dar am ales, dacă tot o fac singură, măcar să o fac bine. Am luat și diplomă”, a spus Gina Pistol.

Cuplul, Gina Pistol și Smiley, este pregătit de vacanță

Fetița celor doi crește foarte repede. că îi este greu să țină pasul.

„Crește și creșt chiar super repede, mult prea repede pentru mine. Mi-e greu să țin pas cu timpu”

În ultima perioadă, ei nu prea au călătorit, iar acum se simte necesitatea. Gina Pistol a spus că în curând ar vrea să meargă undeva în concendiu câteva zile alături de Smiley și fiica lor.

„Am vrea da. Am vrea să ne bucurăm și noi de câteva zile departe de muncă. Trebuie să ne sincronizăm cumva, pentru că după ce termină el filmările, o să încep eu filmările și tot așa”, a mai zis prezentatoarea.