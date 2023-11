Gina Pistol a spus tot adevărul! Care a fost motivul pentru care s-a retras de fapt din televiziune: „Au dat cu mine de toți pereții”

, cunoscută ca o influentă creatoare de conținut și prezentatoare TV în România, a explicat motivul real pentru care a ales să facă o pauză în cariera sa aglomerată.

Gina Pistol a vorbit despre retragerea sa din televiziune

Gina Pistol a ales să se retragă de la postul de televiziune Antena 1 după 7 ani de colaborare. Într-un interviu recent, a explicat motivele pentru această decizie.

Gina Pistol a trecut printr-o perioadă dificilă după naștere, confruntându-se cu depresie și un episod serios de burnout. Această luptă a fost amplificată de amintirile din copilărie, marcate de lipsuri materiale. Cu toate acestea, speră că oamenii au fost empatici, mai ales că a trecut și prin două .

Vedeta a suferit de depresie după naștere

„Anul 2022 a fost foarte, foarte greu pentru mine. M-am confruntat cu o depresie pe care majoritatea proaspetelor mămici o are, am avut și un episod de burnout destul de urât, am și sindromul copilului sărac, având multe lipsuri în copilărie. Cumva, de la 17 ani, de când am început să muncesc, trag foarte mult de mine tocmai ca să acopăr acele lipsuri pe care le mai am undeva în adâncul meu.

Cred că majoritatea oamenilor mă înțeleg. Așa că am pus multă presiune pe mine și la filmări, și cu toate campaniile pe care le aveam de livrat. Ulterior am avut două episoade de COVID care au dat cu mine de toți pereții. Anul trecut am realizat cât de fragili suntem, de fapt. Așadar, am simțit nevoia să pun stop, nevoia să mă ocup puțin de mine și să mă adun. Așa cum îmi spunea și Andrei, soțul meu: «Noi avem nevoie de tine să fii sănătoasă și la trup, și la minte, și la suflet»…. Încă nu am reușit să îmi revin sută la sută, dar încerc să am mai multă grijă de mine”,a mărturisit Gina Pistol într-un interviu acordat .