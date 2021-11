Gina Pistol, abandonată de părinți. Cine a crescut-o pe iubita lui Smiley

Gina Pistol radiază de fericire. Femeia are o familie frumoasă și se bucură de apariția fiicei. Se pare că are o viață perfectă, dar vedeta recunoaște că a trecut prin momente dificile.

Ce s-a întâmplat în familia Ginei Pistol

Iubita lui Smiley este în culmea fericirii. Are un partener grijuliu, o fiică frumoasă și o carieră de succes. Însă, foarte puțini știu despre încercările pe care le-a avut și crizele pe care a reușit să le depășească.

Gina Pistol face totul ca Josephine să fie fericită. Asta pentru vedeta nu a avut o copilărie ușoară. Prezentatoarea a fost trădată și abandonată chiar de mama ei. Partenera lui Smiley a crescut alături de bunici și simțea o lipsă acută de părinți.

„Când sunt mici, copiii nu înțeleg multe lucruri. Pe parcurs, Gina a aflat adevărul. Taică-său nu a lăsat-o niciodată, el şi-a iubit mereu copiii şi a avut grijă să nu le lipsească nimic. Maică-sa, după ce a născut-o, la trei zile a lăsat-o la mine şi a plecat. Eu am crescut-o şi toată lumea din sat ştie asta. După ce l-a făcut şi pe frate-su a început să o ceară pe fată la ea. Şi eu m-am gândit că nu e bine să-i ţinem despărţiţi. Am lăsat-o să plece şi la mamă, dar tot noi am ajutat-o cu bani”, povestea bunica vedetei.

Cu cine nu mai vorbește vedeta

Gina Pistol a avut nevoie de ani buni că să ajungă la pace cu părinții săi. Vedeta i-a iertat și a depășit acest moment complicat. Momentan, Gina comunică mai mult cu tatăl său.

„Ei îşi vorbesc, se înţeleg foarte bine, se sună de ziua lor. Eu, de exemplu, când gătesc ce-i place Ginuţei, şi se găseşte Emil pe la mine, îi dau pachet să-i ducă fetei. Şi se duce până la ea în faţa blocului să i-l ducă”, a mai spus bunica vedetei pentru o publicație, citată de cancan.