De ce a ezitat Gina Pistol să se gândească la al doilea copil

Primii ani după nașterea fiicei sale au fost pentru Gina Pistol o perioadă intensă, marcată de numeroase provocări. Vedeta a vorbit deschis despre această etapă și despre dificultățile pe care le-a întâmpinat. Experiențele trăite atunci i-au influențat felul în care privește astăzi ideea de a-și mări familia.

În cadrul emisiunii „ ”, ea a mărturisit că începutul vieții de mamă nu a fost deloc ușor. Perioada a fost marcată de oboseală, lipsă de energie și efortul constant de a se adapta unui rol complet nou. Nopțile nedormite și responsabilitățile zilnice au făcut ca, pentru o vreme, gândul unui al doilea copil să pară greu de imaginat. a explicat că acei ani au consumat multe resurse, atât fizice, cât și emoționale. Cu toate acestea, spune că astăzi simte că ar avea mai multă putere să o ia de la capăt, dacă viața îi va oferi această șansă.

„Dacă ne mai dă Dumnezeu și ne mai binecuvântează cu un copil, după ce fetița face 5 ani, acum, în martie, pot să spun că parcă aș avea puterea să o iau de la capăt. Dar în primii 2-3 ani după ce am născut, nu aveam energie nici psihic, nici fizic, să o iau din nou de la început”, a declarat Gina.