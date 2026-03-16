Gina Pistol, despre provocările maternității. De ce i-a fost greu să se gândească la al doilea copil: „Este foarte stresant” (VIDEO)

Ana Beatrice
16 mart. 2026, 10:50
Sursă Foto: Facebook - GinaPistol
Cuprins
  1. De ce a ezitat Gina Pistol să se gândească la al doilea copil
  2. Ce spune Gina Pistol despre mamele care au mai mulți copii

După ce a devenit mamă, Gina Pistol a trecut printr-o perioadă intensă și plină de provocări, despre care a vorbit deschis. Vedeta a povestit că primii ani după nașterea fiicei sale au fost extrem de solicitanti. Această experiență i-a influențat felul în care privește ideea de a avea un al doilea copil.

De ce a ezitat Gina Pistol să se gândească la al doilea copil

Primii ani după nașterea fiicei sale au fost pentru Gina Pistol o perioadă intensă, marcată de numeroase provocări. Vedeta a vorbit deschis despre această etapă și despre dificultățile pe care le-a întâmpinat. Experiențele trăite atunci i-au influențat felul în care privește astăzi ideea de a-și mări familia.

În cadrul emisiunii „Today with Gina”, ea a mărturisit că începutul vieții de mamă nu a fost deloc ușor. Perioada a fost marcată de oboseală, lipsă de energie și efortul constant de a se adapta unui rol complet nou. Nopțile nedormite și responsabilitățile zilnice au făcut ca, pentru o vreme, gândul unui al doilea copil să pară greu de imaginat. Soția lui Smiley a explicat că acei ani au consumat multe resurse, atât fizice, cât și emoționale. Cu toate acestea, spune că astăzi simte că ar avea mai multă putere să o ia de la capăt, dacă viața îi va oferi această șansă.

„Dacă ne mai dă Dumnezeu și ne mai binecuvântează cu un copil, după ce fetița face 5 ani, acum, în martie, pot să spun că parcă aș avea puterea să o iau de la capăt. Dar în primii 2-3 ani după ce am născut, nu aveam energie nici psihic, nici fizic, să o iau din nou de la început”, a declarat Gina.

Ce spune Gina Pistol despre mamele care au mai mulți copii

Gina Pistol spune că astăzi privește cu mai multă încredere ideea de a avea încă un copil și simte că ar fi mai pregătită pentru acest pas. Cu toate acestea, recunoaște că maternitatea rămâne o experiență plină de provocări.

Vedeta a explicat că începutul acestei etape este, pentru multe mame, cel mai dificil. Nopțile nedormite, oboseala și adaptarea la un nou ritm de viață pot deveni copleșitoare. Din acest motiv, spune că admiră femeile care reușesc să crească doi sau mai mulți copii, mai ales atunci când diferența de vârstă dintre ei este mică.

Mai mult, mărturisește că perioada de început a maternității nu a fost deloc ușoară pentru ea și că responsabilitățile au fost uneori greu de dus.

„Eu mă uit la prietene care au doi copii cu diferență de 1-2 ani. Le admir și vă admir pe toate mamele. Este foarte stresant. Eu nu am putut să duc asta. Acum, dacă Dumnezeu ne mai binecuvântează cu un copil, nu zic nu, dar este un pic cam spre imposibil. Acum chiar pare destul de imposibil”, a mai spus Gina Pistol, notează libertatea.ro.

Citește și...
O româncă a câștigat un premiu Oscar. Cine e Natalie Musteață (VIDEO)
Monden
O româncă a câștigat un premiu Oscar. Cine e Natalie Musteață (VIDEO)
Premiile Oscar 2026. „One Battle After Another” a primit cele mai multe statuete. Lista câștigătorilor (VIDEO)
Monden
Premiile Oscar 2026. „One Battle After Another” a primit cele mai multe statuete. Lista câștigătorilor (VIDEO)
Iulia Albu a slăbit drastic în ultima perioadă! Ce a pățit celebra vedetă
Monden
Iulia Albu a slăbit drastic în ultima perioadă! Ce a pățit celebra vedetă
Divorț în showbiz! Andreea Popescu și Rareș Cojoc s-au despărțit: „Iubirea noastră s-a consumat”
Monden
Divorț în showbiz! Andreea Popescu și Rareș Cojoc s-au despărțit: „Iubirea noastră s-a consumat”
Pavel Bartoș nu se îmbogățește din filme dar continuă să investească sume uriașe. Care este motivul actorului
Monden
Pavel Bartoș nu se îmbogățește din filme dar continuă să investească sume uriașe. Care este motivul actorului
Ada Galeș diagnosticată cu cancer. Actrița a trecut prin patru operații într-o singură vară
Monden
Ada Galeș diagnosticată cu cancer. Actrița a trecut prin patru operații într-o singură vară
Jador se retrage din muzică: „Eu mereu am fost transparent cu voi și cu viața mea”. Anunțul artistului
Monden
Jador se retrage din muzică: „Eu mereu am fost transparent cu voi și cu viața mea”. Anunțul artistului
Liviu Vârciu, dat jos din taxi, după ce l-a enervat pe șofer: „M-a bufnit râsul”. De la ce a pornit scandalul
Monden
Liviu Vârciu, dat jos din taxi, după ce l-a enervat pe șofer: „M-a bufnit râsul”. De la ce a pornit scandalul
Alina Sorescu, mărturie emoționantă despre Mugurel Vrabete: „Ne completam din priviri pe scenă”
Monden
Alina Sorescu, mărturie emoționantă despre Mugurel Vrabete: „Ne completam din priviri pe scenă”
România, descalificată de la Eurovision? Piesa „Choke Me” a stârnit un scandal internațional: „Este foarte periculos” (VIDEO)
Monden
România, descalificată de la Eurovision? Piesa „Choke Me” a stârnit un scandal internațional: „Este foarte periculos” (VIDEO)
