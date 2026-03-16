De ce a ezitat Gina Pistol să se gândească la al doilea copil
Primii ani după nașterea fiicei sale au fost pentru Gina Pistol o perioadă intensă, marcată de numeroase provocări. Vedeta a vorbit deschis despre această etapă și despre dificultățile pe care le-a întâmpinat. Experiențele trăite atunci i-au influențat felul în care privește astăzi ideea de a-și mări familia.
În cadrul emisiunii „Today with Gina”, ea a mărturisit că începutul vieții de mamă nu a fost deloc ușor. Perioada a fost marcată de oboseală, lipsă de energie și efortul constant de a se adapta unui rol complet nou. Nopțile nedormite și responsabilitățile zilnice au făcut ca, pentru o vreme, gândul unui al doilea copil să pară greu de imaginat. Soția lui Smiley a explicat că acei ani au consumat multe resurse, atât fizice, cât și emoționale. Cu toate acestea, spune că astăzi simte că ar avea mai multă putere să o ia de la capăt, dacă viața îi va oferi această șansă.
„Dacă ne mai dă Dumnezeu și ne mai binecuvântează cu un copil, după ce fetița face 5 ani, acum, în martie, pot să spun că parcă aș avea puterea să o iau de la capăt. Dar în primii 2-3 ani după ce am născut, nu aveam energie nici psihic, nici fizic, să o iau din nou de la început”, a declarat Gina.
Ce spune Gina Pistol despre mamele care au mai mulți copii
Gina Pistol spune că astăzi privește cu mai multă încredere ideea de a avea încă un copil și simte că ar fi mai pregătită pentru acest pas.
Vedeta a explicat că începutul acestei etape este, pentru multe mame, cel mai dificil. Nopțile nedormite, oboseala și adaptarea la un nou ritm de viață pot deveni copleșitoare. Din acest motiv, spune că admiră femeile care reușesc să crească doi sau mai mulți copii, mai ales atunci când diferența de vârstă dintre ei este mică.
Mai mult, mărturisește că perioada de început a maternității nu a fost deloc ușoară pentru ea și că responsabilitățile au fost uneori greu de dus.
„Eu mă uit la prietene care au doi copii cu diferență de 1-2 ani. Le admir și vă admir pe toate mamele. Este foarte stresant. Eu nu am putut să duc asta. Acum, dacă Dumnezeu ne mai binecuvântează cu un copil, nu zic nu, dar este un pic cam spre imposibil. Acum chiar pare destul de imposibil”, a mai spus Gina Pistol, notează libertatea.ro.