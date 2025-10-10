Gina Pistol și Smiley formează unul dintre cele mai apreciate de la noi din țară. Cei doi se pot lăuda cu un mariaj fericit și cu o fetiță minunată.

Totuși, chiar dacă lucrurile între ei decurg foarte bine, ca în orice familie, există și momente tensionate. Cântărețul a dezvăluit cum decurge o astfel de discuție între ei sau, mai degrabă, cum se încheie.

Ce a povestit Smiley despre discuțiile tensionate cu Gina

Smiley a vorbit despre soția sa și a descris-o minunat, mărturisind că îi mulțumește femeii pentru faptul că viața lor este atât de frumoasă. Acesta a explicat că inclusiv momentele tensionate sunt depășite cu umor, deoarece ambii au acest simț dezvoltat și simt nevoia să facă o glumă, chiar și la finele unei discuții serioase.

„N-aveți foi în revistă să-i enumăr eu toate calitățile. (zâmbește) Da, simțul umorului este clar în top, ne distrăm și râdem mult împreună și orice discuție, oricât de serios ar fi subiectul, se termină cu o glumă. Nu prea este genul meu să fac declarații de dragoste public și să vorbesc despre lucrurile pe care le simt, mi se pare că ele se transmit și se exprimă la fiecare pas, în cele mai mici gesturi, în viața de zi cu zi și de secundă cu secundă. Și în plus, se văd, le emanăm, nu le definim neapărat în cuvinte mari. E frumoasă viața noastră împreună și îi mulțumesc Ginei pentru asta!”, a declarat Smiley pentru

Cu cine seamănă fiica lor, Josephine

Artistul a fost întrebat și despre fiica lui, Josephine. Smiley a mărturisit, întrebat fiind cu cine seamănă cea mică, că fetița lor are caracteristicile ambilor, mai ales datorită faptului că el și prezentatoarea TV au foarte multe lucruri în comun.

„Eu cu Gina ne asemănăm destul de tare. Avem partea asta creativă foarte dezvoltată, suntem amândoi cu simțul umorului, suntem orientați către partea artistică, ne plac foarte mult muzica, dansul… Cred că de la amândoi a luat toate chestiile astea! Ne strâmbăm amândoi foarte mult (râde), la fel și Josephine. Este extrem de expresivă, de aceea zic că seamănă cu amândoi, că ambii suntem expresivi”, a adăugat antrenorul de la „Vocea României”.