Gina Pistol va fi prezentă în distribuția noului sezon „ ” care va debuta pe 8 septembrie, la Pro TV. Vedeta a avut o apariție trăznet, fiind mai slabă cu opt kilograme.

Cum a slăbit Gina Pistol opt kilograme

Cum merg lucrurile la Masterchef

, soția lui Smiley, a ajuns la o siluetă de invidiat cu ajutorul unei băuturi care a ajutat-o să topească nu mai puțin de opt kilograme. Vedeta a atras toate privirile la petrecerea de aniversare a 30 de ani de Pro TV, unde a fost însoțită de Smiley.

„Am ținut o de două săptămâni cu un lapte din care se scoate cazeina și scade inflamația în corp. Și practic mi s-a schimbat puțin metabolismul. Două săptămâni am băut numai acest lapte, nu am mai mâncat altceva. Laptele minune! (…) Nu pot să recomand tot ce ține de medicina alternativă, dar eu spun ce m-a ajutat pe mine. Dar, a funcționat!”, a declarat Gina Pistol pentru .

Vedeta a dezvăluit că de la începutul anului a reușit să slăbească opt kilograme în total. Pe lângă dieta cu lapte, la care a făcut referire, Gina Pistol a precizat că face și mișcare, la sală

„A fost un proces mai lung! De la începutul anului, practic am slăbit opt kilograme! Atenție, m-am și apucat de sală. Încerc să ajung la sală de trei ori pe săptămână. Am o masă principală pe parcursul zilei. Servesc la micul dejun un iaurt cu ceva super ușor, de exemplu fructe de pădure, și seara mai mănânc o salată sau un măr. Normal mănânc doar în vacanță și se simte. Se vede!”, a mai relatat vedeta ProTV.

Cum merg lucrurile la Masterchef

În acest context, Gina Pistol a vorbit și despre echipa cu care lucrează la emisiunea Masterchef. Potrivit spuselor sale, relația cu colegii de echipă este similară cu cea dintr-un cuplu

„E exact ca într-un cuplu de mulți ani. Știm exact ce ne deranjează, știm exact ce să spunem și când să nu spunem. Practic, funcționăm așa fără mari eforturi și funcționăm bine”, a spus Gina Pistol.

Prima emisiune din acest sezon Masterchef va debuta luni, 8 septembrie, la Pro TV. Chef Sorin Bontea, Chef Florin Dumitrescu și Chef Cătălin Scărlătescu promit să atragă atenția fanilor emisiunii în acest sezon menținând tensiunea în bucătărie. Realizatorii promit dueluri surprinză și regulile noi care îi vor pune pe concurenți în fața unor decizii dificile.

Emisinea va fi difuzată în fiecare luni și marți, de la ora 20:30, iar la finalul sezonului, premiul cel mare va fi de 75.000 de euro.