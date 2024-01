Glynis Johns, cunoscută pentru rolul său din Mary Poppins, a murit. Actrița britanică avea 100 de ani

Glynis Johns, care a interpretat-o ​​pe doamna Banks în filmul din 1964, s-a stins din viață joi, 4 ianuarie, la Los Angeles, informează .

Actrița britanică, născută în Africa de Sud, avea 100 de ani.

Actriţa din „Mary Poppins” a murit

Cel care a dat vestea a fost Mitch Clem, managerul acesteia. Acesta a ținut să precizeze că „lumina ei a strălucit foarte puternic pentru 100 de ani”.

„Glynis a trecut cu putere prin viaţă cu inteligenţă, isteţime şi o dragoste pentru actorie, afectând milioane de vieţi”, a transmis el.

„Astăzi este o zi sumbră pentru . Nu doar că deplângem încetarea din viaţă a dragei noastre Glynis, dar şi sfârşitul erei de aur a Hollywood-ului”, a mai adăugat Mitch Clem.

O carieră ce se întinde pe parcursul a peste 60 de ani

Actrița este cunoscută mai ales pentru apariția în Mary Poppins, acolo unde a interpretat rolul sufragetei doamnei Winifred Banks, mama care se reîntâlnește cu copiii ei datorită dădacei magice a lui Julie Andrews.

Mai mult decât atât, aceasta a jucat alături de Dame Julie Andrews în 1964 în musicalul clasic Disney Mary Poppins, care a câștigat cinci .

Glynis Johns a câștigat și un premiu Tony în 1973 pentru rolul lui Desiree Armfeldt din musicalul „A Little Night Music” de Stephen Sondheim de pe Broadway, în care a cântat „Send In The Clowns.”