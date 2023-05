Gogoașă din „Trăsniții în NATO” se reinventează după operația de cancer. Iată ce face acum pentru a-și câștiga existența

Actorul Constantin Zamfirescu, cunoscut pentru rolul Gogoașă din sitcom-ul românesc „Trăsniții în NATO”, a avut parte de dificultăți în viață. Pe lângă interpretarea memorabilă a personajului, care i-a adus popularitate, actorul a fost nevoit să lucreze suplimentar pentru a-și asigura veniturile. În plus, el care i-a afectat sănătatea.

A devenit șofer de taxi pentru a-și asigura traiul

Actorul Constantin Zamfirescu a făcut furori în serialul „Trăsniții în NATO” ca „Gogoașă”, dar a trecut prin momente dramatice. Diagnosticat cu cancer, a fost operat și urmează un regim alimentar strict. De asemenea, situația lui financiară nu este favorabilă.

Celebrul actor a fost nevoit să muncească mai mult, pentru a-și putea acoperi cheltuielile. El a înțeles perfect importanța banilor, dar cu toate acestea, el este un om cinstit și refuză să accepte bacșiș din partea pasagerilor.

„Da, au existat, sunt momente (n.r. – momente financiare grele). Nu sunt un mincinos, nu mă ascund după degete. Iau foarte mulți oameni în mașină care mă întreabă de ce stau la volan, că eu sunt actor. Banii mei sunt într-o casetă, nu am cont. Sunt 100-200 de lei și cu ăștia mă drămuiesc. Nu mă întind mai mult decât mi-e plapuma și reușesc din foarte puțin să fac ceva. O să fac mereu ceva ca niciodată copiii mei să nu simtă asta. Fiecare muncește pentru bani”, a declarat Gogoașă din serialul Trăsniți în NATO, notează wowbiz.ro. În plus, Constantin Zamfirescu are diverse spectacole cu Trupa Sabotorii și merge la spectacole prin toată țara.

Provocări și tragedii în viața actorului Constantin Zamfirescu

Actorul Constantin Zamfirescu a avut parte de numeroase provocări în viața sa. Drama a început încă de la naștere, când s-a confruntat cu o situație extrem de dificilă. La venirea pe lume, Constantin Zamfirescu a fost declarat mort, întrucât s-a născut cu cordonul ombilical înfășurat în jurul gâtului. Această circumstanță tragică a avut repercusiuni asupra sănătății sale locomotorii, generând probleme ulterioare, scrie .

Ulterior, actorul a trăit o altă tragedie când copilul său a murit la scurt timp după naștere. Copilul, care urma să fie numit Anastasia, suferea de malformații grave la nivelul organelor. Mama sa a contactat două virusuri puternice în timpul sarcinii. A doua fiică a actorului s-a născut cu o malformație facială, afectând obrazul drept și buza superioară.