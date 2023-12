Gogoașă din „Trăsniții NATO” se luptă cu aceeași boală care a răpus-o pe Rona Hartner. Cum se simte acum actorul

Mulți îl recunosc pe , dar puțini sunt cei care cunosc detaliile ultimilor ani din viața actorului.

Gogoașă din „Trăsniții NATO”, diagnosticat cu cancer la rinichi

Gogoașă a trecut prin momente dificile după ce i s-a confirmat diagnosticul de cancer, însă acum a ales să împărtășească detalii despre starea sa de sănătate actuală.

Bărbatul a ajuns într-un moment în care a fost obligat să depună eforturi suplimentare pentru a-și câștiga existența și pentru a câștiga bani și din alte surse. În plus, actorul s-a confruntat cu o boală cumplită care i-a luat mult din vitalitate, scrie .

Constantin Zamfirescu a avut probleme de sănătate încă de la o vârstă fragedă și a primit un diagnostic dificil acum câțiva ani. Cu toate acestea, actorul rămâne optimist și zâmbitor, inspirând pe cei din jurul său.

„Sunt optimist în permanență”

În ciuda problemelor de sănătate, Gogoașă, cunoscut din „Trăsniții”, de comedie. Cu doar câțiva ani în urmă, a primit o veste tragică: cancer la rinichi. A urmat apoi o luptă grea cu boală, dar și o operație în urma căreia i s-a îndepărtat un rinichi.

„De la foarte bine în sus. Dacă mansarda e întreagă, restul se repară. Sunt optimist în permanență. E adevărat că sunt la 3 ani de după intervenția aia severă și se spune că după un cancer trebuie să aștepți măcar 5 ani să dai un verdict că ai fi scăpat sau nu.

Eu sunt, după câte simt eu, foarte ok. Mă mențin așa și mentalul meu trebuie să fie ok, dar dacă tot zici sufăr, am avut o boală și te îngropi, s-ar putea să îți creezi necazuri. Eu nu!

Sunt foarte atent, pentru că odată ce nu mai am un rinichi, din cauza intervenției chirurgicale, lichidele pe care le consum trebuie să fie într-o cantitate foarte mare, ca să îl hipertrofiez pe ăla pe care îl mai am, cu foarte puțină sare și să nu am proteină animală, pentru că celula canceroasă se hrănește cu asta”, a mărturisit Gogoașă în cadrul unei emisiuni TV.