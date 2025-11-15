Aseară, un a oficiat slujba religioasă în cadrul căreia a avut loc citirea Stâlpilor pentru cei adormiți. În cursul acestei dimineți, în foaierul Teatrului Constantin Tănase, unde a fost depus trupul neînsuflețit al lui Horia , nu mai era aproape nimeni.

Raluca Guslicov, prezentă în ambele zile de priveghi

Actrița Raluca Guslicov a fost și vineri, dar și în cursul zilei de astăzi să-i aducă un ultim omagiu lui Horia Moculescu.

„Horia Moculescu, o figură pregnantă și la propriu și la figurat…te altoia verbal, dar și aprecierea lui era colosală… te simțeai în al nouălea cer….”, a declarat ea, pentru Click.

„L-am cunoscut pe vremea când lucram la Tele7 ABC, când făceam interviuri pentru o emisiune muzicală, pe care o și prezentam ( CLUB ABC). Am reușit să îi iau interviu la el acasă (ceea ce era o realizare), însă odată ajunsă acolo s-a relaxat și mi-a vorbit direct și deschis”, a adăugat.

„Am colaborat o perioadă foarte bine”

„Am colaborat o perioadă foarte bine. După ani, ne-am întâlnit într-un cadru televizat, într-un concurs de karaoke. Am cântat și mi-a zis: >! ( mi-a căzut tavanul în cap). Mai târziu, am început să iau lecții de canto ca să cânt foarte bine”, a povestit Raluca.

„Ultima dată l-am văzut la Teatrul Constantin Tănase, anul trecut. A fost o gală organizată de Vasile Muraru și Valentina Fătu, unde a cântat la pian și chiar și cu vocea, parcă pentru a demonstra că vârsta e doar un număr. Era destul de vivace, de vorbit vorbea lejer, doar mersul îl avea un pic îngreunat. Altfel, stând pe scenă la pian n-ai fi zis că e ceva în neregulă cu el, ba din contră!”, a mai spus ea.

„A fost depus la teatru, în ideea acestui ultim spectacol și a apropierii față de teatru prin muzică și oamenii dedicați. Este o tradiție la Teatrul Constantin Tănase, aceea de a fi gazdă în ultimele clipe ale marilor personalități din arta spectacolului”, a adăugat.

Când are loc înmormântarea lui Horia Moculescu

Ceremonia de înmormântare se va desfășura duminică, de la ora 11.00, într-un cadru restrâns.

„Îi rugăm pe toți cei care doresc să-i aducă un ultim omagiu să păstreze discreția, respectul și solemnitatea acestui moment de despărțire”, a scris Nidia Moculescu, pe Facebook.