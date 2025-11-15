B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Horia Moculescu, a doua zi de priveghi. Ce s-a întâmplat la căpătâiul acestuia

Horia Moculescu, a doua zi de priveghi. Ce s-a întâmplat la căpătâiul acestuia

Selen Osmanoglu
15 nov. 2025, 14:57
Horia Moculescu, a doua zi de priveghi. Ce s-a întâmplat la căpătâiul acestuia
Foto: Facebook/Horia Moculescu
Cuprins
  1. Raluca Guslicov, prezentă în ambele zile de priveghi
  2. „Am colaborat o perioadă foarte bine”
  3. Când are loc înmormântarea lui Horia Moculescu

Aseară, un preot a oficiat slujba religioasă  în cadrul căreia a avut loc citirea Stâlpilor pentru cei adormiți. În cursul acestei dimineți, în foaierul Teatrului Constantin Tănase, unde a fost depus trupul neînsuflețit al lui Horia Moculescu, nu mai era aproape nimeni.

Raluca Guslicov, prezentă în ambele zile de priveghi

Actrița Raluca Guslicov a fost și vineri, dar și în cursul zilei de astăzi să-i aducă un ultim omagiu lui Horia Moculescu.

„Horia Moculescu, o figură pregnantă și la propriu și la figurat…te altoia verbal, dar și aprecierea lui era colosală… te simțeai în al nouălea cer….”, a declarat ea, pentru Click.

„L-am cunoscut pe vremea când lucram la Tele7 ABC, când făceam interviuri pentru o emisiune muzicală, pe care o și prezentam ( CLUB ABC). Am reușit să îi iau interviu la el acasă (ceea ce era o realizare), însă odată ajunsă acolo s-a relaxat și mi-a vorbit direct și deschis”, a adăugat.

„Am colaborat o perioadă foarte bine”

„Am colaborat o perioadă foarte bine. După ani, ne-am întâlnit într-un cadru televizat, într-un concurs de karaoke. Am cântat și mi-a zis: >! ( mi-a căzut tavanul în cap). Mai târziu, am început să iau lecții de canto ca să cânt foarte bine”, a povestit Raluca.

„Ultima dată l-am văzut la Teatrul Constantin Tănase, anul trecut. A fost o gală organizată de Vasile Muraru și Valentina Fătu, unde a cântat la pian și chiar și cu vocea, parcă pentru a demonstra că vârsta e doar un număr. Era destul de vivace, de vorbit vorbea lejer, doar mersul îl avea un pic îngreunat. Altfel, stând pe scenă la pian n-ai fi zis că e ceva în neregulă cu el, ba din contră!”, a mai spus ea.

„A fost depus la teatru, în ideea acestui ultim spectacol și a apropierii față de teatru prin muzică și oamenii dedicați. Este o tradiție la Teatrul Constantin Tănase, aceea de a fi gazdă în ultimele clipe ale marilor personalități din arta spectacolului”, a adăugat.

Când are loc înmormântarea lui Horia Moculescu

Ceremonia de înmormântare se va desfășura duminică, de la ora 11.00, într-un cadru restrâns.

„Îi rugăm pe toți cei care doresc să-i aducă un ultim omagiu să păstreze discreția, respectul și solemnitatea acestui moment de despărțire”, a scris Nidia Moculescu, pe Facebook.

Tags:
Citește și...
Radu Vâlcan, despre un al patrulea copil: „Știi că atunci când ai trei, te gândești: dar de ce nu cinci?”
Monden
Radu Vâlcan, despre un al patrulea copil: „Știi că atunci când ai trei, te gândești: dar de ce nu cinci?”
Sandra Mutu, dezvăluiri neștiute! Ce spune despre viața cu Adrian: „Ne înțelegem unul pe celălalt chiar și fără cuvinte”
Monden
Sandra Mutu, dezvăluiri neștiute! Ce spune despre viața cu Adrian: „Ne înțelegem unul pe celălalt chiar și fără cuvinte”
Paula Chirilă, despre primul său rol într-o comedie SF: „O femeie cu gura mare, dar cu inima și mai mare”. Iată despre ce este vorba
Monden
Paula Chirilă, despre primul său rol într-o comedie SF: „O femeie cu gura mare, dar cu inima și mai mare”. Iată despre ce este vorba
Cristina Cioran, probleme la nașterea fetiței: „Am născut prematur și de urgență”/ „Am crezut că o pierd”
Monden
Cristina Cioran, probleme la nașterea fetiței: „Am născut prematur și de urgență”/ „Am crezut că o pierd”
O influenceriță a refuzat participarea la „Survivor”: „Limitele mele sunt pe lângă București”/„Poate sunt eu sclifosită!”
Monden
O influenceriță a refuzat participarea la „Survivor”: „Limitele mele sunt pe lângă București”/„Poate sunt eu sclifosită!”
Babs, detalii neștiute despre jaful din casa lui Dorian Popa: „Au intrat peste mine trei bărbați, în timp ce eram la duș”
Monden
Babs, detalii neștiute despre jaful din casa lui Dorian Popa: „Au intrat peste mine trei bărbați, în timp ce eram la duș”
Irina Fodor: „Când am filmări, renunț la această dependență, dar dacă am trei zile libere…”. La ce nu poate rezista prezentatoarea TV
Monden
Irina Fodor: „Când am filmări, renunț la această dependență, dar dacă am trei zile libere…”. La ce nu poate rezista prezentatoarea TV
Bianca Drăgușanu: „Mi se pare că sunt foarte urâtă”/ „Vreau să micșorez tot ce am făcut mare la un moment dat”
Monden
Bianca Drăgușanu: „Mi se pare că sunt foarte urâtă”/ „Vreau să micșorez tot ce am făcut mare la un moment dat”
Mădălina Ghenea, despre fiica ei: „E un copil foarte cuminte, un copil concentrat pe școală”. Cine stă cu copilul când mama este plecată
Monden
Mădălina Ghenea, despre fiica ei: „E un copil foarte cuminte, un copil concentrat pe școală”. Cine stă cu copilul când mama este plecată
Ioana Tufaru, dezvăluiri neașteptate! Ce promisiune i-a făcut lui Horia Moculescu înainte ca maestrul să plece dintre noi
Monden
Ioana Tufaru, dezvăluiri neașteptate! Ce promisiune i-a făcut lui Horia Moculescu înainte ca maestrul să plece dintre noi
Ultima oră
16:29 - Sondaj CURS: Băluță conduce cu 27%, urmat de Ciucu și Drulă, la egalitate. Câte procente are Anca Alexandrescu
15:53 - Radu Vâlcan, despre un al patrulea copil: „Știi că atunci când ai trei, te gândești: dar de ce nu cinci?”
15:23 - Nicușor Dan, mesaj la înscăunarea noului Arhiepiscop Major: „Preafericirea Sa Claudiu-Lucian Pop e chemat să ducă mai departe un testament al credinței și al iubirii”
14:24 - Un muncitor român a fost găsit mort într-un siloz de cereale din Austria. Ce s-a întâmplat cu colegul său
13:50 - Ucraina anunță că a lovit celebra cale ferată Trans-Siberiană
Catalin Drula
13:11 - Daniel Băluță și-a depus candidatura la Primăria Capitalei
12:39 - Aproape 4 milioane de țigarete de contrabandă, descoperite la Calafat. Unde se aflau acestea
12:04 - Explozie urmată de un incendiu, în Argentina: peste 20 de persoane au fost rănite. Iată ce s-a întâmplat
11:57 - Ilie Bolojan și Ciprian Ciucu, un parteneriat al experienței și performanței în administrație
11:49 - „Orașul Parc” din Sectorul 6 – conceptul lui Ciprian Ciucu pe care vrea să-l ducă în tot Bucureștiul