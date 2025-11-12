Horia Moculescu, cunoscutul compozitor, a murit la vârsta de 88 de ani, din cauza unor probleme de sănătate. Anunțul a fost făcut de reprezentanții Institutului Naţional de Boli Infecţioase „Matei Balş” unde acesta era internat.

Horia Moculescu omagiat de colegi și prieteni

Cunoscutul compozitor era internat, în stare gravă, la , în secţia de ATI. El a murit miercuri dimineață, așa cum au confirmat reprezentanții spitalului. Mai mulți artiști și cunoscuți ai compozitorului Horia Moculescu au transmis după moartea acestuia.

Între cei care au evocat și au transmis mesaje de condoleanțe se numără colegi compozitori, cântăreți cu care a colaborat, dar și cunoscuți și prieteni. Marius Țeicu este unul dintre aceștia. Potrivit spuselor sale, odată cu moartea lui Moculescu, lumea artistică pierde un om minunat, un compozitor extraordinar, orchestrator, pianist, vocalist.

„E o zi tristă şi de abia pot să vorbesc, pentru că m-a atins foarte tare dispariţia prietenului meu Horia, un om minunat, un compozitor extraordinar, orchestrator, pianist, vocalist. Era un purtător de cuvânt de foarte multe ori al compozitorilor, indiferent de vârsta lor, să-i apere şi pe cei tineri, şi pe cei mai în vârstă, să fie cel care ne purta gândurile noastre şi problemele prin care treceam de-a lungul anilor. A fost un om minunat, un om care s-a dăruit prietenilor lui şi i-a ajutat pe foarte mulţi. (…) Imediat sărea să te ajute, indiferent de problemele pe care le aveai. E o mare pierdere pentru cultura românească, în genere, pentru muzica românească şi implicit pentru muzica uşoară românească. Sigur că este un stereotip deja să spui că lasă un gol, dar chiar lasă un gol în urma lui în muzica uşoară românească şi în cultura de bună calitate”, a declarat Marius Ţeicu, citat de Agerpres.

Ministerul Culturii, despre moştenirea lui Horia Moculescu

Ministerul Culturii a transmis un mesaj în care a evocat moștenirea pe care o lasă regretatul compozitor, culturii române.

„Despre unii oameni ai muzicii nu gândim niciodată că vor pleca. Pentru că, într-un fel, au fost mereu acolo – în fundalul vieţii noastre, în amintiri, în refrenele pe care le cunoaştem fără să ştim când le-am învăţat. Horia Moculescu este unul dintre ei. Horia Moculescu rămâne în memoria noastră culturală şi în fiecare refren pe care încă îl fredonăm fără să ne dăm seama

A compus cu talent, inteligenţă, cu umor şi cu eleganţă. Muzica lui nu a ridicat tonul ca să fie auzită – a rămas aproape, caldă, firească. A intrat în case şi în suflete. Ne luăm rămas-bun cu recunoştinţă: pentru melodii care au devenit repere şi pentru lecţia că frumuseţea nu se impune prin zgomot – ci se aşază firesc, cu simplitate şi suflet. Gândurile noastre sunt alături de familie, prieteni şi toţi cei care l-au preţuit”, se arată în mesaj.

Mirabela Dauer, despre compozitorul Moculescu

Cântăreaţa Mirabela Dauer a transmis un mesaj de condoleanțe la moartea compozitorului Horia Moculescu. Ea a transmis că acesta va rămâne un simbol al eleganţei, al rafinamentului şi al prieteniei adevărate.

„Drum lin, dragul meu prieten… Ai fost şi vei rămâne pentru mine un simbol al eleganţei, al rafinamentului şi al prieteniei adevărate. Am avut norocul şi bucuria să împărtăşim ani frumoşi. Am râs şi-am plâns împreună şi amintirile astea nu se vor şterge niciodată. Rămâi în sufletul meu ca un mare domn, un Maestru al muzicii de calitate şi un om care a ştiut să dăruiască emoţie, zâmbet şi respect. De la an la an se întregeşte, dincolo de nori, garda de profesionişti. Iar aici, pe pământ, rămân dorul şi iubirea. Să-ţi găseşti liniţtea, lordule! Cu drag nemărginit, Mirabela Dauer”, a scris artista pe Facebook.

Smiley și Dan Negru, mesaje la moartea lui Horia Moculescu

Şi Smiley şi-a exprimat regretul la decesul marelui compozitor. Într-o postare pe Facebook, el a amintit momentul în care a început să colaboreze cu regretatul compozitor. Alături de mesaj, a postat și clipul melodiei „Şi astăzi, şi mâine”, în care au colaborat.

„Am avut norocul să-l cunosc şi să cânt alături de el. Un om care iubea muzica cu tot sufletul. Drum lin, Horia Moculescu”, a scris Smiley pe pagina de socializare.

A transmis un mesaj de condoleanțe, pe Facebook și realizatorul de televiziune Dan Negru. El a amintit despre momentul în care a colaborat cu Moculescu la TVR.

„Horia Moculescu a fost unul dintre primii mei şefi la TVR. A murit azi… Am vorbit de multe ori cu el, în viaţa asta, despre moarte. De la Horia şi de la Vadim Tudor am învăţat multe despre «dincolo». Vom muri şi vom vedea!”, a scris, pe Facebook, realizatorul TV.

Istoricul Adrian Cioroianu, mesaj la moartea compozitorului

Istoricul Adrian Cioroianu a deplâns moartea compozitorului Horia Moculescu, subliniind că este o pierdere pentru cei care l-au cunoscut şi nu numai. El a precizat că l-a întâlnit în urmă cu aproximativ 20 de ani, la Craiova.

„Avea emisiunea la TVR, acum vreo 15 – 20 de ani, cu frumoasa lui asistentă Alexandra Velniciuc şi au ajuns la Craiova. Din vorbă în vorbă, primesc un telefon că filmau la TVR Craiova, eu, fiind craiovean, eram la părinţi şi am avut onoarea să mă invite Horia Moculescu la acea ediţie a emisiunii filmată la Craiova şi a rămas una dintre cele mai frumoase amintiri ale mele în contextul în care până atunci îl ştiam doar după ecran. A fost efectiv visul unui copil de a întâlni oamenii pe care i-a admirat, plus că eu îi privesc şi ca pe nişte documente ale istoriei, pentru că ei sunt industria spectacolului de fapt. Din punctul meu de vedere, ei sunt cei care ne-au risipit puţin griul acela al anilor ’60, ’70, ’80, în vechiul regim, evident. Aceşti creatori de atunci cred că ne-au făcut viaţa mai frumoasă şi asta rămâne pentru mine un lucru de neegalat”, a povestit Adrian Cioroianu.

Horia Moculescu omagiat de foștii colaboratori

Realizatoarea TVR Marina Almăşan a împărtăşit, pe reţelele de socializare, o fotografie alături de prietenul său. Ea a postat și un mesaj de condoleanțe.

„…Am câteva zeci, în arhiva personală, dar aleg una din ultimele. Pentru că nu vreau să fac paradă de prietenia noastră, ci doar vreau să semnalez stingerea treptata a unei epoci… Drum lin spre stele, Horia Moculescu… Sigur, într-o existenţă viitoare, tu vei fi o salcie, la mal, iar eu, poate, un râu, la umbra ta”, a scris Marina Almășan.

De asemenea, Daniel Iordăchioaie a evocat personalitatea regretatului compozitor. El l-a descris ultima discuție pe care a avut-o cu regretatul compozitor pe care l-a descris drept o „interminabilă sursă de informaţie muzicală, rafinament, eleganţă şi bun simţ”

„Un OM cu un caracter impecabil, cu un suflet frumos, plin de un enorm talent, o interminabilă sursă de informaţie muzicală, rafinament, eleganţă şi bun simţ, un adevărat prieten… s-a stins! Mi se rupe sufletul! Voi participa pe 19 noiembrie la un concert care s-a vrut omagial, însă a devenit comemorativ! Teatrul Naţional Bucureşti! Vă aştept să vă cânt minunatul nostru cântec «5 zile în septembrie». Acum câteva săptămâni, când l-am vizitat pentru a nu ştiu câta oară, l-am sărutat pe frunte şi mi-a spus: «Am obosit, Daniel». Eu nu voi obosi să mi-l amintesc! La revedere, OM minunat!!! Horia Moculescu a murit, pe lumea asta!”, a transmis cântărețul.

Compozitorul Ionel Tudor a amintit de momentele în care a colaborat cu Horia Moculescu.

„Am fost colegi de breaslă, colegi în biroul secţiei de muzică uşoară şi jazz al UCMR, colegi în Consiliul UCMR-ADA, colegi în numeroase jurii, la numeroase festivaluri, colegi de scenă. A fost un om tare drag familiei noastre. O mare pierdere pentru muzica românească! Dumnezeu să te odihnească în pace, Horia!”, a spus Ionel Tudor.

De asemenea, Mihai Alexandru, cel care i-a fost alături în ultima perioadă, și-a luat rămas bun de la bunul său prieten.