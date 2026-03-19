Fabrică Prada jefuită de hoți

Fabrică Prada jefuită de o bandă de hoți care au furat mai multe perechi de estimați la câteva sute de mii de euro. Hoții au reușit să scape de poliție apelând la o stratagemă ingenioasă prin care au întârziat intervenția autorităților.

Un comando format din şase sau şapte hoţi au reușit să dea o la o fabrică Prada din Dolo, lângă Veneţia, capitala regiunii Veneto, din nord-estul Italiei. Spargerea s-a produs joi dimineață, devreme, iar hoții au plecat cu câteva sute de perechi de pantofi de lux. Produsele furate au fost estimate la câteva sute de mii de euro, informează EFE.

Potrivit informațiilor furnizate de autoritățile italiene, autorii jafului au luat „cu asalt” incinta folosind mai multe vehicule ca să pătrundă în fabrica specializată în producerea încălțămintei de lux.

De asemenea, pentru a bloca accesul și pentru a întârzia intervenția în timp util, infractorii au blocat șoselele de acces spre sediul firmei cu mai multe autovehicule furate. Astfel, patrulele de poliție, deși alertate cu privire la ceea ce se întâmpla în fabrica de la Dolo, nu au putut ajunge la timp. Polițiștii au fost nevoiți să-și abandoneze vehiculele, la o distanță destul de mare, și să parcurgă drumul pe jos.

Între timp, după ce au furat ceea ce și-au propus, hoții au reușit să dispară cu prada de la Prada.

Poliția verifică camerele video

În condițiile în care șansele de a lua urma infractorilor au fost foarte reduse, polițiștilor nu le-a mai rămas decât să verifice sistemele de supraveghere video din zonă. Ei urmăresc imaginile încercând să-i identifice pe cei care au dat spargerea la această fabrică Prada.

Ancheta se derulează cu dificultate, iar până în prezent nu au fost făcute arestări. Cu toate acestea, polițiștii continuă căutările.

O operațiune amplă de identificare și căutare a infractorilor este în derulare în toată regiunea Veneto.