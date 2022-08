House of the Dragon a devenit cea mai mare premieră a HBO, aproape 10 milioane de oameni au urmărit primul episod

Primul episod al noului serial din universul Game of Thrones a avut o audienţă atât de mare încât a devenit cea mai mare premieră din istoria companiei, anunță .

Serialele difuzate în ziua şi la ora la care a debutat House of the Dragon aveau doar 20%-40% din audienţa acestuia

9,986 milioane de spectatori în Statele Unite la debut (pe HBO şi HBO Max), ceea ce-l face să devină automat cea mai mare premieră din istoria reţelei.

Conform HBO, serialele difuzate în ziua şi la ora la care a debutat House of the Dragon aveau, în mod normal, doar 20%-40% din audienţa acestuia.

House of the Dragon are parte de un debut cu mai mulţi spectatori decât Game of Thrones, însă, este încă departe de nivelul maxim atins de acesta – peste 19 milioane de spectatori pentru ultimul episod.

Apropierea noului serial a atras după ea şi creşterea cifrelor pentru Game of Thrones în ultimele săptămâni. Disponibil acum în 4K, Game of Thrones a avut în luna august cu 90% mai mulţi spectatori decât în iulie.

Premiera noului serial nu a fost lipsită de probleme. Unii dintre abonaţi, în special cei care folosesc dispozitivele Fire TV pentru streaming, nu au putut urmări în condiţii normale primul episod.

Din septembrie, House of the Dragon va avea concurenţă pe nişa sa. Amazon Prime Video va lansa pe 2 septembrie serialul Lord of the Rings: The Rings of Power.