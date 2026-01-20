B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Reacția șocantă a lui Năstase despre fiica sa adoptiva: „Cu mine nu mai are ce discuta, e pe drumul ei”

Reacția șocantă a lui Năstase despre fiica sa adoptiva: „Cu mine nu mai are ce discuta, e pe drumul ei”

Flavia Codreanu
20 ian. 2026, 22:37
Reacția șocantă a lui Năstase despre fiica sa adoptiva: „Cu mine nu mai are ce discuta, e pe drumul ei”
Ilie Năstase și fiica sa adoptivă
Cuprins
  1. De ce s-a produs ruptura dintre Ilie Năstase și fiica sa adoptivă
  2. Câți bani a investit Ilie Năstase în educația copiilor
  3. Cine este fiica adoptivă a lui Ilie Năstase

Relația tensionată dintre Ilie Năstase și fiica sa adoptivă, Charlotte, a ajuns într-un punct critic. Fostul mare tenismen a declarat public că a rupt orice legătură cu aceasta.

Deși, i-a plătit sume colosale pentru studiile în SUA, Năstase este acum categoric: ,,Cu mine nu mai are ce să discute, e pe drumul ei”

De ce s-a produs ruptura dintre Ilie Năstase și fiica sa adoptivă

Fostul sportiv a ținut să lămurească faptul că nu soția sa actuală, Ioana, este vinovată pentru înrăutățirea relație dintre cei doi, ci propriile acțiuni ale fiicei sale. Năstase a fost extrem de categoric în privința motivului pentru care a blocat-o pe rețele de socializare:

,, Vreau să știe că eu, personal, am blocat-o. Așa că să stea liniștită, să nu mai arunce vina pe ea. Da, în urmă cu trei ani, când a apărut ea cu Onlyfans-ul său dezbrăcată în poze, atunci am blocat-o. De atunci gata, nu mai am nicio treabă cu ea.”

Acesta a subliniat că, deși a ajutat-o financiar în perioada studiilor, acum consideră că trebuie să-și vadă de propriul drum: Cu mine nu mai are ce discuta, e pe drumul ei. ,, Am ajutat-o când a fost cazul, i-am plătit școala, vreo jumătate de milion de euro. Ea e în SUA, eu în România, nu-mi mai pasă. Fiecare are viața lui.”

Câți bani a investit Ilie Năstase în educația copiilor

Fostul tenismen a ținut să amintească că a investit jumătate de milion de euro în educația lui Charlotte la Școala Americană, oferindu-i cele mai bune condiții.

Cine este fiica adoptivă a lui Ilie Năstase

Charlotte a fost adoptată de Ilie Năstase și Alexandra King în 1990, după ce cuplul îl înfiase deja pe Nicholas în 1987. După divorț, copiii au rămas în SUA, iar legătura cu tatăl lor s-a răcit treptat. Deși Năstase mai are trei fiice biologice (Nathalie, Alessia și Emma), conflictul cu Charlotte rămâne cea mai tumultoasă relație din viața sa personală, potrivit click

Tags:
Citește și...
Lidia Buble și Horațiu Nicolau: Copil și nuntă cu iubitul cu 30 de ani mai mare decât ea
Monden
Lidia Buble și Horațiu Nicolau: Copil și nuntă cu iubitul cu 30 de ani mai mare decât ea
Ce îi leagă în realitate pe Bebe Cotimanis și Carmen Tănase. Secretul, dezvăluit de marele actor
Monden
Ce îi leagă în realitate pe Bebe Cotimanis și Carmen Tănase. Secretul, dezvăluit de marele actor
Surpriză uriașă pentru Anca Țurcașiu în vacanță: Cu ce vedetă s-a întâlnit pe plaja din Thailanda
Monden
Surpriză uriașă pentru Anca Țurcașiu în vacanță: Cu ce vedetă s-a întâlnit pe plaja din Thailanda
Pas uriaș pentru Radu Drăgușin în viața personală. Internaționalul român s-a căsătorit civil cu Ioana Stan
Monden
Pas uriaș pentru Radu Drăgușin în viața personală. Internaționalul român s-a căsătorit civil cu Ioana Stan
Scandalul uitat dintre Oana Zăvoranu și Monica Gabor: „Tremura ca o piftie. Se credea un fel de prințesă”
Monden
Scandalul uitat dintre Oana Zăvoranu și Monica Gabor: „Tremura ca o piftie. Se credea un fel de prințesă”
Dorian Popa a plâns în fața judecătorilor. Ce a spus în instanță
Monden
Dorian Popa a plâns în fața judecătorilor. Ce a spus în instanță
Iulia Pârlea, declarații în lacrimi despre relația cu Alex Pițurcă: „Am înțeles că poți să stai cu un om chiar dacă îți face rău”
Monden
Iulia Pârlea, declarații în lacrimi despre relația cu Alex Pițurcă: „Am înțeles că poți să stai cu un om chiar dacă îți face rău”
Dan Negru, după gafa Paulei Seling: „România nu e mică, e doar împărțită”
Monden
Dan Negru, după gafa Paulei Seling: „România nu e mică, e doar împărțită”
Mihai Onilă crede că soția i-a fost mamă într-o altă viață. Cum a ajuns la această concluzie: „Am călătorit în multe vieți în trecutul meu”
Monden
Mihai Onilă crede că soția i-a fost mamă într-o altă viață. Cum a ajuns la această concluzie: „Am călătorit în multe vieți în trecutul meu”
Fiica lui Ilie Năstase, lăsată pe drumuri de fostul iubit: „Am nevoie de ajutor pentru mâncare și adăpost”
Monden
Fiica lui Ilie Năstase, lăsată pe drumuri de fostul iubit: „Am nevoie de ajutor pentru mâncare și adăpost”
Ultima oră
23:56 - Donald Trump, optimist în privința negocierilor pentru anexarea Groenlandei: „Vom găsi ceva care să mulţumească NATO”
23:47 - Lidia Buble și Horațiu Nicolau: Copil și nuntă cu iubitul cu 30 de ani mai mare decât ea
23:31 - Proiect pilot extins de Ministerul Sănătății. Farmaciile ar putea deveni centre de vaccinare antigripală
23:09 - Cristian Erbașu critică ordonanța care schimbă procedurile de aducere a muncitorilor străini în România. Ce neajunsuri are proiectul Guvernului (VIDEO)
21:57 - Motivul pentru care Emmanuel Macron a apărut la Davos cu ochelari de aviator: „Este o situație absurdă”
21:50 - Netflix modifică oferta pentru preluarea Warner Bros. Ce propune pentru contracararea propunerii Paramount Skydance
21:30 - Trecutul surprinzător al lui Cătălin Zmărăndescu: Boxerul are o meserie la care nu te-ai fi așteptat
21:10 - Au apărut noi detalii. Cine este, de fapt, Andrei, tânărul care și-a ucis mama. Tatăl lui este foarte cunoscut
21:09 - Amenințările lui Trump pun în pericol Cupa Mondială. Germania intenționează să boicoteze competiția
20:47 - George Simion aruncă bomba din SUA: „Acest raport va ajunge pe masa fiecărui congresman american. Fiți pe fază”