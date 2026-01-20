Relația tensionată dintre și fiica sa adoptivă, Charlotte, a ajuns într-un punct critic. Fostul mare tenismen a declarat public că a rupt orice legătură cu aceasta.

Deși, i-a plătit sume colosale pentru studiile în SUA, Năstase este acum categoric: ,,Cu mine nu mai are ce să discute, e pe drumul ei”

De ce s-a produs ruptura dintre Ilie Năstase și fiica sa adoptivă

Fostul sportiv a ținut să lămurească faptul că nu soția sa actuală, Ioana, este vinovată pentru înrăutățirea relație dintre cei doi, ci propriile acțiuni ale fiicei sale. Năstase a fost extrem de categoric în privința motivului pentru care a blocat-o pe rețele de socializare:

,, Vreau să știe că eu, personal, am blocat-o. Așa că să stea liniștită, să nu mai arunce vina pe ea. Da, în urmă cu trei ani, când a apărut ea cu Onlyfans-ul său dezbrăcată în poze, atunci am blocat-o. De atunci gata, nu mai am nicio treabă cu ea.”

Acesta a subliniat că, deși a ajutat-o financiar în perioada studiilor, acum consideră că trebuie să-și vadă de propriul drum: Cu mine nu mai are ce discuta, e pe drumul ei. ,, Am ajutat-o când a fost cazul, i-am plătit școala, vreo jumătate de milion de euro. Ea e în SUA, eu în România, nu-mi mai pasă. Fiecare are viața lui.”

Câți bani a investit Ilie Năstase în educația copiilor

Fostul tenismen a ținut să amintească că a investit jumătate de milion de euro în educația lui Charlotte la Școala Americană, oferindu-i cele mai bune condiții.

Cine este fiica adoptivă a lui Ilie Năstase

Charlotte a fost adoptată de Ilie Năstase și Alexandra King în 1990, după ce cuplul îl înfiase deja pe Nicholas în 1987. După divorț, copiii au rămas în SUA, iar legătura cu tatăl lor s-a răcit treptat. Deși Năstase mai are trei fiice biologice (Nathalie, Alessia și Emma), conflictul cu Charlotte rămâne cea mai tumultoasă relație din viața sa personală, potrivit