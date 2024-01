Ilinca Vandici a dezvăluit câte operații estetice de fapt: „Fix asta am făcut de-a lungul anilor”

, este iubită de mulți datorită echilibrului său remarcabil între viața profesională și cea de familie. Cu un corp bine lucrat și o apariție impecabilă, ea nu prezintă semne de îmbătrânire pe tenul său radiant.

Ce intervenții estetice are Ilinca Vandici

de peste 10 ani, combinând o alimentație benefică și exerciții fizice regulate. La 37 de ani, arată minunat, dar apelează la mici retușuri pentru frumusețea chipului, excluzând operațiile estetice. Un secret pe care l-a învățat de la mama sa este să nu doarmă niciodată fără a se demachia.

„Fix asta am făcut de-a lungul anilor și poate de aceea am reușit să-mi și mențin tenul atât de frumos, fără să-l operez, fără să-l stresez. Ok, îmi mai fac injecții cu botox, de prevenție mai mult decât de altceva. Nu vreau să ajung mai târziu să trebuiască să-mi fac operații. Tocmai de-aia mai injectez pe frunte o dată pe an câte un pic de botox”, a declarat Vandici, pentru .

Vedeta și-a mărit buzele și bustul

Pe lângă asta, vedeta a dezvăluit că a apelat și la acid hialuronic pentru a-și contura buzele, iar în ceea ce privește corpul, ea a optat pentru o intervenție de mărire a bustului. Cu toate acestea, Ilinca Vandici păstrează naturalețea și afirmă că, în afară de tratamentele faciale, nu recurge la nimic altceva pentru a-și menține frumusețea sa uluitoare.