Ilinca Vandici, despre lupta cu depresia: „Mă aflu într-un proces de analiză personală de vreo patru ani de zile”

Ce spune Ilinca Vandici

Cum a început totul

Ilinca Vandici a vorbit deschis despre lupta cu depresia postnatală și momentele dificile din viața sa. Ea spune că au ajutat-o terapia și introspecția, inclusiv tehnici precum Theta Healing.

„Fac acest gen de terapie de dinainte de separare, nu are nicio legătură cu găsirea liniștii post-divorț. Theta Healing este o tehnică de meditație pentru omul modern. Consider că este cea mai simplă, rapidă, eficientă și plină de iubire tehnică pentru vindecarea emoțională, fizică și spirituală. Mă aflu într-un proces de analiză personală de vreo patru ani de zile, deci combin două tipuri de terapie care funcționează excelent pentru mine”, a spus prezentatoarea, pentru .

„Cu ajutorul Theta Healing, procesul de vindecare devine, într-adevăr, mult mai rapid și eficient, însă frumusețea vine din faptul că ai posibilitatea să înveți să lucrezi singur pe tine cu această metodă, oricând simți nevoia, oricând dorești, oricând consideri că este necesar. Am reușit să vindec multe aspecte ale vieții mele până acum și să înțeleg cine sunt cu adevărat”, a mai declarat Ilinca Vandici.

Tot acest proces de vindecare a început cu depresia postnatală.

„Exact, depresia postnatală m-a forțat cumva să încep această călătorie și sunt foarte recunoscătoare că s-a întâmplat așa. Mă bucur că am avut ocazia și spațiul în care să și vorbesc despre aceste subiecte pentru că mi se pare important să reușim să împărtășim informații pe care le acumulăm pentru a-i ajuta și pe alții. Trăim în secolul în care, din păcate, depresia, anxietatea sunt atât de des întâlnite peste tot în jurul nostru încât nu mai putem să le ignorăm și, da, consider că ședințele de terapie ar trebui să fie o normalitate”, a mărturisit Ilinca.

„De la copii la bunici, întâlnesc oameni a căror viață s-a schimbat odată ce au înțeles cât de mult moloz emoțional, care nu ne mai servește la nimic, cărăm după noi și cât de frumoasă este viața după ce ai scăpat de el… În acest moment, personal, am trecut de mult de depresii, sunt la fine-tuning acum”, a mai spus ea.