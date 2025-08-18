B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Ilinca Vandici, despre lupta cu depresia: „Mă aflu într-un proces de analiză personală de vreo patru ani de zile”

Ilinca Vandici, despre lupta cu depresia: „Mă aflu într-un proces de analiză personală de vreo patru ani de zile”

Selen Osmanoglu
18 aug. 2025, 11:09
Ilinca Vandici, despre lupta cu depresia: „Mă aflu într-un proces de analiză personală de vreo patru ani de zile”
Sursa Foto: Instagram/@ilinca.vandicioficial

Ilinca Vandici a vorbit despre lupta cu depresia și a spus care a fost procesul personal de vindecare.

Cuprins

  • Ce spune Ilinca Vandici
  • Cum a început totul

Ce spune Ilinca Vandici

Ilinca Vandici a vorbit deschis despre lupta cu depresia postnatală și momentele dificile din viața sa. Ea spune că au ajutat-o terapia și introspecția, inclusiv tehnici precum Theta Healing.

„Fac acest gen de terapie de dinainte de separare, nu are nicio legătură cu găsirea liniștii post-divorț. Theta Healing este o tehnică de meditație pentru omul modern. Consider că este cea mai simplă, rapidă, eficientă și plină de iubire tehnică pentru vindecarea emoțională, fizică și spirituală. Mă aflu într-un proces de analiză personală de vreo patru ani de zile, deci combin două tipuri de terapie care funcționează excelent pentru mine”, a spus prezentatoarea, pentru Viva.

„Cu ajutorul Theta Healing, procesul de vindecare devine, într-adevăr, mult mai rapid și eficient, însă frumusețea vine din faptul că ai posibilitatea să înveți să lucrezi singur pe tine cu această metodă, oricând simți nevoia, oricând dorești, oricând consideri că este necesar. Am reușit să vindec multe aspecte ale vieții mele până acum și să înțeleg cine sunt cu adevărat”, a mai declarat Ilinca Vandici.

Cum a început totul

Tot acest proces de vindecare a început cu depresia postnatală.

„Exact, depresia postnatală m-a forțat cumva să încep această călătorie și sunt foarte recunoscătoare că s-a întâmplat așa. Mă bucur că am avut ocazia și spațiul în care să și vorbesc despre aceste subiecte pentru că mi se pare important să reușim să împărtășim informații pe care le acumulăm pentru a-i ajuta și pe alții. Trăim în secolul în care, din păcate, depresia, anxietatea sunt atât de des întâlnite peste tot în jurul nostru încât nu mai putem să le ignorăm și, da, consider că ședințele de terapie ar trebui să fie o normalitate”, a mărturisit Ilinca.

„De la copii la bunici, întâlnesc oameni a căror viață s-a schimbat odată ce au înțeles cât de mult moloz emoțional, care nu ne mai servește la nimic, cărăm după noi și cât de frumoasă este viața după ce ai scăpat de el… În acest moment, personal, am trecut de mult de depresii, sunt la fine-tuning acum”, a mai spus ea.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Ozana Barabancea, pusă la zid după o postare în mediul online. „Discrepanța între față și corp e ceva de speriat”
Monden
Ozana Barabancea, pusă la zid după o postare în mediul online. „Discrepanța între față și corp e ceva de speriat”
Doliu în lumea filmului. A murit actorul Terence Stamp, generalul Zod, din prima serie Superman
Monden
Doliu în lumea filmului. A murit actorul Terence Stamp, generalul Zod, din prima serie Superman
Leonardo DiCaprio stârnește teorii bizare. De ce anume este „acuzat” actorul
Externe
Leonardo DiCaprio stârnește teorii bizare. De ce anume este „acuzat” actorul
Dan Negru: „George Pomuț a schimbat istoria Americii”. Summitul din Alaska readuce în atenție un român uitat
Eveniment
Dan Negru: „George Pomuț a schimbat istoria Americii”. Summitul din Alaska readuce în atenție un român uitat
Shakira își amână show-ul din Republica Dominicană. Ce au spus organizatorii
Externe
Shakira își amână show-ul din Republica Dominicană. Ce au spus organizatorii
Dieta lui Fuego. Artistul se laudă că a slăbit cinci kilograme într-un timp record
Monden
Dieta lui Fuego. Artistul se laudă că a slăbit cinci kilograme într-un timp record
Ramona Olaru spune totul verde-n față! Ce condiții trebuie să îndeplinească viitorul soț
Monden
Ramona Olaru spune totul verde-n față! Ce condiții trebuie să îndeplinească viitorul soț
Decizia definitivă a instanței, în războiul dintre Claudia Pătrășcanu și Bianca Drăgușanu. Ce au hotărât judecătorii
Monden
Decizia definitivă a instanței, în războiul dintre Claudia Pătrășcanu și Bianca Drăgușanu. Ce au hotărât judecătorii
Valentina Pelinel dă din casă. Secretul pe care se bazează relația cu Cristi Borcea
Monden
Valentina Pelinel dă din casă. Secretul pe care se bazează relația cu Cristi Borcea
Avem confirmarea. Surpriză! Cu cine a rămas, într-un final, Maria de la „Insula Iubirii”
Monden
Avem confirmarea. Surpriză! Cu cine a rămas, într-un final, Maria de la „Insula Iubirii”
Ultima oră
11:57 - Obligațiile părinților care pleacă la muncă în străinătate. Ce prevede legea pentru protecția copiilor rămași acasă
11:56 - Ce au povestit românii care s-au întâlnit cu Nicușor Dan pe munte. „M-a întrebat ce lucrez”
11:45 - Incendiu în Giurgiu. Un bărbat a fost găsit mort în dormitor
11:24 - Părinții au dat la schimb cărțile pentru copii pe tablete și telefoane. Ce efecte au astfel de dispozitive asupra dezvoltării celor mici
11:10 - Pensiile românilor din Pilonul II. Legea propusă de ASF va fi modificată. Ce aspect trebuie să clarifice statul
10:53 - Ozana Barabancea, pusă la zid după o postare în mediul online. „Discrepanța între față și corp e ceva de speriat”
10:41 - Atac cu drone rusești la Harkov. Trei persoane au murit, iar alte 17 au fost rănite
10:05 - Un tânăr de 24 de ani a ajuns în stare gravă la spital după ce a fost călcat cu mașina de prietenul său
09:56 - Bacalaureat 2025. Ministerul Educației publică rezultatele din sesiunea de toamnă. Urmează contestațiile
09:50 - Cadavrele a trei urși, găsite în Mureș. Ce le-a provocat moartea animalelor. „Au început să-și facă singuri dreptate”