Ilona Brezoianu, încrezătoare pentru perioada când va avea bebelușul în brațe. Actrița știe că se va descurca de minune: „Încerc să mă gândesc că o să fie bine”

se pregătește să devină mămică și a povestit cum crede că va fi perioada de după naștere. Actrița a mărturisit cine o va ajuta, dar și cum a decurs sarcina ei până acum.

este cunoscută pentru felul ei natural de a fi și tocmai din acest motiv a cucerit publicul larg. Femeia este însărcinată în luna a șasea și, deși este la o primă astfel de experiență, vedetei nu îi este teamă că nu se va descurca.

Ilona Brezoianu, o mamă încrezătoare în forțele proprii: „Nu am emoții că n-o să mă descurc”

Ilona știe că se va descurca în postura de mămică și faptul că va avea ajutor îi oferă această certitudine. Părinții ei, dar și soțul sunt cei care o vor susține în creșterea bebelușului.

„E normal să simți că se schimbă ceva și că se va schimba ceva în viața ta, dar încerc să fiu optimistă și să mă gândesc că o să fie bine, o să am ajutor din partea părinților mei și nu am emoții că n-o să mă descurc. Soțul meu e foarte încântat și și-a dorit foarte mult și vrea să mă ajute și să mă susțină, așa că nu prea îmi fac griji că o să îmi fie greu”, a spus Ilona Brezoianu, la Știrile Antena Stars, conform

Cum a fost Ilona pe perioada sarcinii

Ilona Brezoianu a ieșit din tipare și a explicat că ea nu a mâncat mai mult decât de obicei, așa cum se spune despre femeile însărcinate, că s-ar alimenta în cantități mai mari. În plus, prezentatoarea de la „Neatza cu Răzvan și Dani” a mai spus faptul că sarcina ei a fost destul de „diferită”, cel puțin în primul trimestru.

„Nu s-a schimbat nimic la mine. O să intru deja în luna a șasea și mă simt foarte bine. Am avut un prim trimestru ceva mai ciudățel, dar acum sunt foarte bine. Mă simt bine, totul e ok. (…) E o perioadă foarte frumoasă. (…) Sunt destul de atentă, cu mici excepții, la ce mănânc, și nu mănânc așa cum se spune, pentru doi, mănânc exact ca înainte, porții normale și atât, nimic mai mult”, a adăugat actrița.