Ilona Brezoianu va deveni mamă. „E foarte drăguț”

s-a căsătorit, anul trecut, cu Andrei, iar acum, cei doi au făcut pasul cel mare și vor avea un copil. Actrița a făcut marele anunț pe rețelele de socializare.

Ilona Brezoianu este însărcinată

surprins pe toată lumea cu anunțul nunții cu Andrei Lucian Alexandru, iar acum, la un an de la nuntă, a surprins din nou. Cei doi vor deveni părinți, iar marea veste a fost data chiar de actriță, conform

Ilona a dat vestea într-un stil propriu, plin de umor. Ea a transmis că familia lor se va mări și că vor avea un copil „tot cu nasul mare”. Pentru că nu voia ca urmăritorii ei să creadă că este vorba despre o glumă, ea a postat o fotografie și prima ecografie.

„Eu și Andrei avem nasurile mari și o să facem un copil tot cu nasul mare. Până una alta e foarte drăguț și noi suntem mega fericiți! V-am pus și o poză cu el ca să mă credeți pe cuvânt. Acum puteți să vă continuați treburile”, a scris Ilona Brezoianu, în mediul online.

În orice caz, actrița nu a anunțat și sexul copilului, dar după nuntă a spus că își dorește o fetiță.

Cei doi s-au cunoscut la școala de motociclete

Soțul Ilonei este monitor de schi și nu îi place să fie în lumina reflectoarelor. Între cei doi a fost dragoste la prima vedere, iar după ce au observat că se potrivesc, au decis să facă pasul cel mare și să își unească destinele. Ei împărtășesc multe pasiune comune, iar una dintre ele este motociclismul. Aceștia s-au cunoscut la o școală de motociclete, dar au ieșit împreună abia la un an de când s-au văzut.

„Ne-am întâlnit la școala de motociclete. E o poveste cu final fericit, nu e o poveste tristă. Încă suntem împreună. Am permis, mi-am cumpărat și motocicleta, sunt la a doua motocicletă. (…) M-a văzut, acolo nu s-a întâmplat nimic și apoi ne-am mai revăzut după o lungă perioadă de timp. Nu s-a întâmplat nimic atunci și ne-am revăzut după aproape un an și ceva. Am ieșit la o cafea”, a declarat Ilona Brezoianu.