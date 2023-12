Imagini impresionante cu Jamie Foxx luptând să-și ascundă lacrimile: „Am văzut tunelul, nu am văzut lumina”

a vorbit în sfârșit boala misterioasă care l-a făcut „incapabil să meargă” după ce s-a confruntat cu o urgență medicală necunoscută pe un platou de filmare în aprilie.

Jamie Foxx a rămas semiparalizat o perioadă

Actorul s-a emoționat în timp ce a primit premiul Vanguard de la Critics Choice Association din Los Angeles. A fost prima sa ieșire publică oficială după ce boala misterioasă de care suferă l-ar fi semiparalizat.

Jamie a vorbit timp de aproximativ 12 minute în fața unei mulțimi uluite după ce a acceptat premiul, acordat în onoarea carierei și a performanței sale în drama juridică The Burial de la Prime Video. și a explicat publicului că prețuiește „fiecare minut”.

Luptându-se cu lacrimile, el a spus: „Vreau să le mulțumesc tuturor. Am trecut prin ceva groaznic. Este o nebunie că nu puteam face asta acum șase luni, nu puteam nici să merg. „Publicul a izbucnit în aplauze de susținere.



El a glumit: „Nu sunt o clonă, știu că sunt mulți oameni care spun că am fost clonat”. Vedeta a adăugat: „Prețuiesc fiecare minut, acum este diferit. Nu mi-aș dori ceea ce am trecut nici celui mai rău inamic al meu, pentru că este greu când… când vezi tunelul. Am văzut tunelul, nu am văzut lumina.”