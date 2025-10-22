B1 Inregistrari!
22 oct. 2025, 14:50
În ce relații a rămas Mihaela Botezatu cu fiii Adrianei Bahmuțeanu și a lui Silviu Prigoană, după decesul omului de afaceri: „Ne respectăm”
Sursa foto: Facebook/ Mihaela Botezatu
Cuprins
  1. Cum a reușit Mihaela să formeze o relație cu fiii lui Silviu Prigoană
  2. Ce relație avea Silviu Prigoană cu fiii lui

La aproape un an de la decesul celebrului om de afaceri, fosta lui parteneră, Mihaela Botezatu, a vorbit public despre relația specială pe care încă o are cu fiii lui Silviu Prigoană. Deși viața ei s-a schimbat radical după tragedie, legătura cu familia lui Silviu a rămas una puternică, construită pe respect, afecțiune și ani de conviețuire.

Cum a reușit Mihaela să formeze o relație cu fiii lui Silviu Prigoană

Mihaela Prigoană a mărturisit că relația dintre ea și copiii Adrianei Bahmuțeanu și a lui Silviu Prigoană a rămas neschimbată, chiar dacă afaceristul nu mai este în viață. Ea a explicat că legătura lor s-a format în mulți ani petrecuți împreună, sub același acoperiș, datorită respectului pe care și l-au purtat reciproc.

„Eu am trăit în casă împreună cu cei mici, că cei mari au plecat, aproape 10 ani, adică am fost ca o familie. Nu poți să rupi așa 10 ani. Ne respectăm. Ei m-au respectat încă din momentul în care eu am intrat în casa lor. Ne-am înțeles foarte bine. Eu și Silviu am crescut copiii împreună. Copiii mei au crescut și acolo, deci trebuie să rămânem în relații bune”, a declarat ea pentru Antena Stars.

Ce relație avea Silviu Prigoană cu fiii lui

Mihaela a vorbit și despre rolul important pe care Silviu Prigoană l-a avut în creșterea și educația copiilor săi. L-a descris ca pe un tată implicat și atent, care a pus mereu accent disciplină.

Omul de afaceri nu a fost o figură paternă doar pentru copiii săi, ci și pentru cei ai Mihaela, din celelalte relații. Ambii parteneri au avut grijă să iubească toți membrii familiei lor extinse, fie că aveau sau nu legături de sânge cu aceștia.

„Tatăl lor s-a ocupat foarte mult de educația lor. Copiii sunt extraordinari, sunt niște copii care s-au maturizat probabil mai repede decât vârsta pe care o au și sunt copii foarte buni, foarte buni. Îi respect, îi iubesc, așa cum Silviu mi-a respectat copiii și i-a iubit încă de la început și voi face toată viața acest lucru. Eu l-am înțeles pe Silviu din toate punctele de vedere”, a povestit ea.

În ce și-a găsit Mihaela refugiu după pierderea lui Silviu Prigoană

După pierderea lui Silviu Prigoană, Mihaela s-a concentrat pe carieră și pe proiecte în domeniul frumuseții. Munca a devenit pentru ea o formă de echilibru și un mod de a-și recăpăta forța interioară.

„La urma urmei, atât de mult muncesc încât măcar lucrurile acestea să mi le fac pentru mine, ca femeie. Și părul, de 26 de ani îmi spăl părul numai la salon”, a mărturisit ea.

