„În viitorul apropiat urmează să-mi iau o casă aici”. Ce face acum Marcel de la Insula Iubirii

, fosta ispită de la Insula Iubirii, a plecat din România. El este acum în , alături de , scrie .

Înapoi în Spania

„Am renunțat la România și m-am întors unde lucram înainte de Insula Iubirii. Mai exact la hotelul la care am lucrat ani buni, un hotel de 5 stele. Sunt chelner la bar. Armina lucrează la recepție, tot așa, la un hotel de 5 stele, aici lângă mine, la un alt hotel”, a declarat Marcel Andrei, pentru FANATIK, citat de Click.

El nu vrea să rămână chelner și își face alte planuri de viitor.

„În curând am un proiect cu un prieten de-al meu să organizăm ceva evenimente. O să închiriez o vilă șmecheră cu o piscină, cu multe alte chestii pentru că vreau să încerc să mă dezvolt pe turism. Vreau să fac asta mai ales pentru oamenii din România, să fiu și ghidul lor. Să le arăt cum stă treaba în Tenerife. Să îi duc unde sunt toate chestiile mai importante. Entertainment! Asta o să urmeze în curând! Pe lângă asta o să fac și o piesă aici, în Tenerife. O să filmez multe alte chestii mai mișto ca în România”, a adăugat Marcel Andrei.

De asemenea, el a spus că vrea să-și cumpere un apartament.

„Mai puține distracții, mai multă muncă acasă. În viitorul apropiat urmează să-mi iau o casă aici, apartament. Casa am vrut să o iau de atunci, înainte să mă duc la Insula Iubirii, dar nu m-a lăsat banca, pentru că aveam contact de agenție. Acum am cum trebuie, contact direct cu cei de la hotel să pară definitiv, concret și credibil. În rest, mai nimic! Mă bucur de soare. Am revenit, să zic așa, la viața mea anterioară!”, a mai declarat Marcel.