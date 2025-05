Încă o dispută în familia Dolănescu! Dragoș refuză testul ADN: „Nu e fratele nostru!”

Ionuț Petrescu, fiul fostei bucătărese a lui Ion Dolănescu, e convins că solistul de muzică populară, în casa căruia a și locuit, e tatăl lui. Un test ADN cu frații Ionuț și Dragoș Dolănescu ar clarifica situația. Însă Dragoș a spus un „nu” răspicat.

De ce nu vrea Dragoș Dolănescu să facă testul ADN

„Ionuț Petrescu nu este fiul lui Ion Dolănescu și el știe asta. Mama lui, care a fost bucătăreasa tatălui meu și a locuit în vila lui din strada Caimatei, i-a spus asta, înainte să moară, dar el tot nu crede.

Nu am de ce să fac testul ADN, el știe foarte bine cine este tatăl lui biologic, nicidecum tata. El se îmbracă pe scenă precum tata, s-a și tuns ca el. Eu înțeleg că l-a admirat ca artist și îi sunt recunoscător că îi îngrijește mormântul din Cimitirul Bellu, dar asta nu înseamnă că este fratele meu și al lui Ionuț.

Tata a avut doi copii, pe mine și pe el. Nu mi-e teamă să fac testul, dar chiar nu își are rostul. Ce avere să împărțim? El nu are de-a face cu noi, cu familia Dolănescu, în sensul că nu suntem rude de sânge. Pentru el este un laitmotiv. L-am lăsat în pace, nici n-am mai zis nimic”, a susținut Dragoș Dolănescu, pentru

Ionuț Petrescu și-a exprimat dezamăgirea față de această reacție: „Pentru mine, pentru sufletul meu, era foarte important acest test ADN. Chiar îmi doream să știu și să am sufletul împăcat, dacă suntem sau nu frați, dar eu am lăsat totul în mâna lui Dumnezeu și am în totalitate încredere că Dumnezeu va face lumină în cazul meu, indiferent dacă Ionuț și Dragoș Dolănescu vor fi de acord ori nu. Eu îi iubesc și îi prețuiesc într-un mod egal!”.

Ionuț Dolănescu: Sper că Ionuţ e mai cu picioarele pe pământ decât Dragoș

Și Ionuț Dolănescu a avut o reacție pe acest subiect, pentru WowBiz, dar cu ceva ani în urmă. El s-a folosit de prilej pentru a-l critica pe Dragoș: „Mă surprinde, este omul care avea grijă de mormântul tatălui meu şi de care eu aveam grijă de el. Acum nu ştiu dacă suntem fraţi. Ideea cu ADN-ul, asta ne mai lipsea acum. După şapte ani de procese cu Dragoş trebuia să mai apară încă un frate. Vreau să vorbesc şi eu cu Ionuţ, aş vrea să mă consult şi cu familia puţin. (…) Sincer, mai bine frate cu Ionuţ Petrescu, decât cu Dragoş din Costa Rica, care visează cai verzi pe pereţi. Sper că Ionuţ Petrescu e mai cu picioarele pe pământ”.