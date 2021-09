Încă un prezentator de la PRO TV a fost izolat acasă de COVID-19. Cine îi va ține locul în următoarele două săptămâni

Adela Popescu și Shurubel de la Vorbește lumea au fost testați pozitiv pentru COVID-19. Cei doi prezentatori au povestit, în timpul emisiunii cum se simt și cum a evoluat boala în ultimele zile.

Adela Popescu a fost prima vedetă de la Vorbește lumea care a primit rezultatul pozitiv. Soția lui Radu Vâlcan a povestit că a avut două zile mai grele din cauza bolii, dar în prezent se simte mai bine și abia așteaptă să revină pe micul ecran.

La rândul său, după Adela Popescu, și Shurubel s-a infectat cu COVID-19. Prezentatorul a povestit cum se simte și a explicat că nu are gust și nici miros.

Andrei Lăcătuș, cunoscut și ca Shurubel, a fost testat pozitiv pentru COVID-19. Prezentatorul se află acasă, în izolare și nu are nici gust și nici miros.

„Transpir. Am nasul înfundat. Ultimele zile am transpirat 11 tricouri. Nu am gust, dar nici miros. Ieri am mâncat o ceapă întreagă și nu am simțit gustul”, a povestit prezentatorul, chiar la Vorbește lumea.

Cum se simte Adela Popescu, diagnosticată cu COVID-19

„N-am avut poftă mare de mâncare. Am putut să mănânc cel mai bine fructe. Abia ieri am mâncat o masă așa consistentă, să zic. Mă hidratez foarte mult. Astea sunt sfaturile pe care le-am primit. Țin legătura cu medicii să-mi spună, în funcție de ce simptome apar, dacă necesită vizită la spital sau mai știu eu ce”, a povestit ea, în timpul emisiunii, prin telefon, scrie Libertatea.

În următoarele săptămâni, până când cei doi se vor vindeca, emisiunea va fi prezentată de Bogdan Ciudoiu și de Cosmina Păsărin.