Inna a sucit mințile arabilor cu cea mai nouă apariție, în Egipt

Inna și-a luat un răgaz și a plecat în vacanță. Tânăra se relaxează sub razele soarelui. Aceasta a decis să petreacă câteva zile în Egipt. Vedeta nu a ezitat să posteze imagini incendiare pe rețelele de socializare.

Inna, „hot” ca niciodată

Fotografiile Innei fac ravagii în mediul online. Peste 70.000 de persoane au apreciat postarea artistei. Vezi mai multe poze în galeria foto de AICI.

Inna este o femeie puternică și independentă. Vedeta muncește mult și poate să-și permită mai multe lucruri. Cu toate că are totul ca să fie fericită și împlinită, artista spune că apelează la ajutorul psihologilor și se confruntă cu stări de anxietate. Inna a dezvăluit, în cadrul unui interviu, detalii mai puțin știute din viața personală.

”Da, am mers la psiholog atunci când am simţit nevoia şi am apelat la ajutorul unui profesionist desăvârșit, un om care mi-a fost recomandat, care mi-a inspirat încredere. Atunci când am momente mai puţin fericite, mă simt nesigură sau simt nevoia unui check, apelez la psiholog şi cred că trebuie să fim atenţi la noi înşine, să ne adresăm aceste probleme şi gânduri triste”, a mărturisit vedeta pentru Adevărul.

Dramele neștiute din viața Innei

Inna a fost nevoită să se maturizeze mai devreme decât alți copii. Mama interpretei a plecat peste hotare. Aceasta separare a marcat-o enorm. Artista și-a pus scopul să devină independentă financiar ca să o aibă aproape pe mama sa.

„Mi-a fost foarte greu, chiar a fost una dintre perioadele în care a fost complicat să gestionez tristeţea separării de mama mea. Ştiam că a plecat pentru mine, pentru a avea o viaţă mai bună, dar pentru că mama mea era prietena mea cea mai bună şi nu puteam să ne vedem zilnic, să vorbim mai des, era greu. Eu sunt de fel o persoană veselă, optimistă, pozitivă, dar atunci chiar am resimţit impactul plecării ei. Una dintre marile mele bucurii, pe lângă succesul proiectului INNA, a fost că am reuşit să devin independentă financiar şi să pot să o am alături de mine, în Bucureşti”, a explicat Inna.