Inna, povestea carierei de succes. Cum și când și-a dat seama că vrea să devină cântăreață: „Mama era cântăreață de muzică populară, cântam în corul bisericii”

De-a lungul timpului, foarte multe persoane s-au întrebat cum și-a ales Inna cariera de cântăreață. În prezent, se numără printre artiștii de top din întreaga lume, piesele ei având mare succes la public.

Puțini știu, însă, că drumul către faimă nu a fost deloc unul ușor. La un moment dat, chiar la începuturile sale, iubita lui Deliric a fost la un pas să renunțe la muzică.

Inna, despre momentl în care și-a dat seama că vrea să fie cântăreață

În cadrul unui interviu acordat pentru , Inna a fost întrbată dacă s-a văzut vreodată atât de sus în lumea muzicală și ce anume a ambiționat-o să lupte pentru visul ei.

„Nu aș fi crezut vreodată că voi ajunge aici, pentru că, recunosc, nu am îndrăznit să visez atât de sus: că voi avea piese cunoscute la nivel internațional, că voi ajunge pe scene din atâtea colțuri ale lumii, că voi avea colaborări cu artiști de top cunoscuți atât din România, cât și internațional, că precum Atlantic Records sau ROC Nation (casa de discuri a lui Jay-Z). Ce a fost esențial pe acest drum al meu e că i-am avut mereu alături de mine pe Lucian și echipa mea de la Global Records, oameni pasionați, ambițioși, muncitori, visători și convinși că nu există limite atunci când iubești ceea ce faci”.

De asemenea, artista a spus că a fost nevoie și de o serie de compromisuri pentru a celebritate. „Mai puțin timp liber, mai puțin timp petrecut cu oamenii dragi mie, inclusiv am pierdut momente speciale din viețile lor, pentru că trebuia să plec în turneu”.

Inna a vorbit și despre persoanele care i-au fost mereu alături în acest drum și din partea cărora a primit sprijin constant. „Familia mea a fost întotdeauna sprijin necondiționat în tot ceea ce mi-am dorit să fac, au avut încredere în mine și mi-au susținut visurile. Și, bineînțeles, Lucian, managerul meu, cel care m-a făcut să mă autodepășesc și să visez tot mai măreț. Alături de el și de echipa de la Global Records, casa mea de discuri și echipa mea, construim în fiecare zi și nu ne oprim”.

Cum a afectat-o pe Inna moartea bunicii ei

Întrebată care a fost momentul în care și-a dat seama că vrea să devină cântăreață, Inna a povestit că ea a crescut de mult cu muzică. „Am crescut cu muzică în casă, mama era cântăreață de muzică populară, la fel și bunica mea, cântam în corul bisericii. Și pentru că părinții au văzut că mă atrage muzica, au decis că ar fi bine să iau lecții de canto. Apoi, am început să merg la festivaluri și concursuri și, pentru că lucrurile nu mergeau chiar cum mă așteptam, aproape că nu mă mai vedeam pe scenă, . Atunci nu știam exact care era altă opțiune pentru mine, acum știu că mi-ar fi plăcut să fiu fotograf sau hairstilist”.

Inna și-a pierdut bunica anul trecut, chiar înainte ca aceasta să plece la un concert în străinătate, iar decesul bunicii a afectat-o foarte mult. „Bunica mea a fost un om minunat, cald, blând, cea mai bună bunică din lume care mi-a făcut viața mai frumoasă, de la care am învățat să fiu veselă și să mă bucur de prezent, de oamenii din viața mea. A fost un Crăciun trist, pentru că am pierdut-o, dar mă alină gândul că am fost atâția ani împreună, că am trăit momente frumoase, că s-a simțit iubită până la final”.

Întrebată care sunt cele mai importante valori pe care le-a învățat de la părinți și bunici, Inna a spus: „Să fiu un om bun, un om care îi respectă pe cei din jur, să muncesc pentru a-mi îndeplini visurile, să trăiesc viața intens, cu bucurie, să fiu punctuală”.