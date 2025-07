Insula Iubirii a început cu o dezvăluire explozivă! El e concurentul care și-a înșelat partenera

Încă din primul episod „ ”, difuzat luni, tensiunile nu au întârziat să apară, iar poveștile de viață ale concurenților au început să iasă la iveală. Unul dintre cele mai discutate momente a fost cel legat de cuplul Maria și Marius Avram, singurul cuplu căsătorit din acest sezon, cu o relație de 11 ani și stabiliți în .

„Știa că suntem căsătoriți. A fost la noi în casă, de ziua mea”

Maria a vorbit deschis despre trecutul lor, dezvăluind că Marius a fost infidel într-un moment extrem de delicat pentru ea, când fratele său era internat în spital. Trădarea a fost cu atât mai dureroasă cu cât femeia implicată făcea parte din cercul lor apropiat de prieteni.

Ea a aflat adevărul după ce a descoperit un apel video de 47 de minute pe telefonul lui Marius, pe care acesta îl justificase inițial ca fiind „cu banca”. Curiozitatea și instinctul au determinat-o să verifice mai atent, moment în care a descoperit conversații care confirmau infidelitatea.

„Era omul în care am avut cea mai mare încredere din toate punctele de vedere. Persoana cu care el a făcut lucrurile astea era din cercul lui de prieteni. Știa că suntem căsătoriți. A fost la noi în casă, de ziua mea. Am simțit că ceva nu este în regulă. Eu treceam printr-o perioadă destul de dureroasă, fratele meu era în spital și nu era tocmai ok. Am văzut că se întâmplă ceva, dar nu puteam să mă preocup atunci și de el. Fratele meu era pe moarte și preferam să-i acord mai multă atenție.

Ulterior am pus mai multe întrebări și îmi făcusem un scenariu, el mi-a spus că sunt nebună. Am mers pe instinctul feminin și am intrat în telefonul lui, cu acordul lui și era un apel video de 47 de minute, el îmi spusese că e banca. L-am întrebat de ce e apel video și atunci s-a albit la față. Atunci am salvat numărul de telefon pe WhatsApp și am văzut toate conversațiile. La un moment dat chiar voiam să divorțăm. (…) În primă fază a negat, apoi am aflat tot”, a relatat Maria, potrivit .

„În ziua respectivă chiar mă sunase banca, apoi am vorbit cu fata respectivă cu video”

La rândul său, Marius a recunoscut greșeala, susținând că nu a fost vorba despre o relație, ci doar despre o aventură pasageră.

„În ziua respectivă chiar mă sunase banca, apoi am vorbit cu fata respectivă cu video. Ea plecase din zonă, nu mai exista nimic între noi. Nu a fost o relație. A fost doar contact sexual între noi și am mai vorbit. Ea susține că dacă se întâmpla ceva o dată nu era nimic, s-a întâmplat de câteva ori să fie contact sexual, fără să fie o relație sau îndrăgosteală”, a declarat Marius, în apărarea sa.

Chiar dacă au depășit acel moment dificil, participarea lor la „Insula Iubirii” pare a fi un test final al încrederii în cuplu. Rămâne de văzut dacă trecutul va rămâne în urmă sau dacă va influența parcursul lor în emisiune.