Intervenție de urgență la iUmor. Medicii l-au tratat pe Mihai Bendeac în platou, după ce i s-a făcut rău (VIDEO)

În cursul zilei de marți, Mihai Bendeac a avut nevoie de îngrjiri medicale, chiar în platoul iUmor. Actorul a fost consultat de medicii, iar imaginile au fost filmate și distribuite de Delia, pe TikTok.

Pentru moment, nu sunt cunoscute motivele ce au condus la starea de rău a actorului, dar nici ce diagnostic i-au pus medicii care l-au consultat.

Mihai Bendeac, o luptă permanentă cu depresia

Actorul nu s-a rușinat niciodată să recunoască și să admită că s-a confruntat cu depresia. El a declarat, în mai multe rânduri, că a trecut pragul psihologilor și psihiatrilor, dar că nu a reușit întotdeauna să depășească momentele din viața sa.

„Nu, n-am reușit s-o înving, își arată colții destul de des, aș spune, dar cred că am învățat să trăiesc cu ea. Am învățat să nu mă mai sperii atât de tare atunci când apar episoadele de genul ăsta, dar nu pot să spun c-am trecut peste.

Cumva, fiecare om trebuie să se lupte singur cu depresia lui, să-și caute răspunsul pe diferite căi, în diferite luări de cuvânt, în diferite interviuri ale altora care au trecut prin treaba asta, dar cred că rezolvarea propriei depresii nu stă decât în soarta fiecăruia dintre cei care se lovesc de așa ceva”, povestea Mihai Bendeac pentru Viva.

Bendeac recunoaște că a luat medicamente pentru depresie

Mihai Bendeac spunea, într-un interviu pentru sursa citată mai sus, că a apelat și la medicație în acest sens, iar în trecut au existat cazuri în care doar tratamentul l-a putut ajuta să depășească momentele critice pe care le traversa.

„Au fost situații în care am cerut ajutor, situații în care nu s-a putut altfel decât cu o anumită medicație, dar cred că rezolvarea ei cu adevărat sau acceptarea e o experiență personală și fiecare găsește un anumit drum către treaba asta.

Din păcate, așa e, nu există rețete. Spunea Andrei Pleșu, la un moment dat, într-o conferință foarte mișto – se numește «Despre prostie» – că pe el îl enervează cumplit treaba asta cu gândirea pozitivă. Că pentru a gândi pozitiv trebuie să fii în primul rând dobitoc, că dacă ești un om care gândește nu poți să gândești mereu pozitiv. Depinde la ce te raportezi, că numai o legumă poate să gândească pozitiv despre orice”, a explicat actorul Mihai Bendeac.