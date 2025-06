Ioana Ginghină, mai sinceră ca niciodată. Actrița mărturisește că a fost hărțuită la castinguri. „Îmi era frică”

Ioana Ginghină a abordat recent, în cadrul unui interviu, un subiect mai puțin confortabil și anume, violența domestică. Actrița a mărturisit și un episod în care ea însăși a fost victima hărțuirii și s-a văzut nevoită să se confrunte cu misoginismul.

Vedeta și-a exprimat dorința de a fi, într-un fel sau altul, vocea femeilor care sunt victime ale violenței domestice, ba chiar s-a implicat activ în protestul organizat după decesul . Actrița, împreună cu alte vedete, ONG-uri, dar și alte mii de persoane, s-au adunat în pentru a cere să se facă dreptate.

„Am avut noroc la viața mea că n-a fost mai mult decât diverse avansuri”

Într-un interviu, Ioana Ginghină a amintit succint despre momentele în care ea însăși a fost o victimă a hărțuirii. Actrița mărturisește că, nu de puține ori, a fost ținta avansurilor unor bărbați, atât pe stradă, cât și în timpul castingurilor, avansuri care, uneori, ajungeau să fie chiar mai mult decât vorbe. Ioana Ginghină susține că, tânără fiind și depinzând de oamenii care o hărțuiau, a tăcut și a îndurat comportamentul complet neadecvat al bărbaților.

„Am trecut de foarte multe ori prin momente în care m-am simțit tratată urât și cu lipsă de respect, n-aș zice că a fost ceva abuziv, mai mult spre hărțuială, de-a lungul timpului. Eu am venit în 1996 în București, o tânără fată de 18 ani și m-am trezit în tot soiul de ipostaze, nu știu dacă neapărat în facultate, dar de câte ori mă duceam la castinguri, de câte ori mergeam oriunde, pe stradă. Am avut tot felul de experiențe.

Cum am reacționat? Am reacționat cum reacționez de obicei. Hai să zicem că pe stradă am fost mai dură, dar dacă era vorba de o persoană de la casting, vreun regizor sau cineva de care aveam după nevoie, probabil că am râs ca proasta și nu mă feresc să spun asta din cauza faptului că îmi era frică să nu iau castingul dacă spun ceva.

Acum aș face, dar în momentul ăla nu am făcut așa. Am avut noroc la viața mea că n-a fost mai mult decât diverse avansuri, poate să zic de multe ori nu numai verbale, dar nu așa încât să mă sperie și să rămân cu vreo traumă”, a povestit Ioana Ginghină, potrivit .

„Te simți umilită, chiar dacă pare un compliment”

Actrița a amintit și de un caz descoperit recent, în care mii de bărbați români distribuiau pe un forum fotografii cu diverse femei, fără acordul lor, și își împărtășeau unul altuia gânduri și dorințe sexuale de-a dreptul bolnave.

„În perioada asta, agresivitatea și abuzul sunt la alte cote. Există persoane care își filmează prietenele, iubitele fără voia lor, cliente de la epilat, diverse persoane cu telefonul pe scări ca să le filmeze în zone mai mult sau mai puțin intime și le pun pe TikTok în anumite grupuri. Asta mi se pare că e și mai grav, că noi, practic, trăim atunci când suntem abuzate printr-o umilință.

Te simți umilită când îți spune cineva ceva, chiar dacă pare un compliment, când îți zice >, dar tu de fapt te simți ca naiba. Când te mai pun și pe internet, umilința e maximă. Pot fi fete care pot ajunge la un gest extrem dacă sunt făcute de râs la școală, la liceu, se poate ajunge la gesturi extreme”, a mai spus vedeta.