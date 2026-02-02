Ioana Ginghină e supărată că Alexandru Papadopol lipsește aproape cu desăvârșire din viața fiicei lor, Ruxandra. „Mă doare sufletul pentru copilul meu”, a mărturisit actrița.

De la ce eveniment important a lipsit Alexandru Papadopol

„Eu îți zic așa o chestie, care a avut loc de curând. A fost un vernisaj, la care Ruxi a avut o expoziție de pictură. Au venit mama și tata, că a fost Cristi (n.r. soțul ei) cu mine. Deci, am fost un bărbat și o femeie la acest eveniment. Eu nu l-am anunțat pe Alexandru, că a fost pe grupul de școală, deci a văzut ca și mine.

Bineînțeles că nu a venit. I-am dat un mesaj, dar i-am și zis să nu îmi răspundă. Îl pun pe arhive, ca să nu mă enervez. Nu știu dacă mi-a răspuns, fiindcă nu mai vreau să văd. Mă doare sufletul pentru copilul meu”, a povestit Ioana Ginghină, în podcastul Doiniței Oancea, potrivit

Ioana Ginghină: Nu a fost ușor divorțul

În trecut, actrița câtă suferință i-a provocat divorțul: „Nu mai pot să îl văd. Nu a fost ușor divorțul. Nu e ușor din toate punctele de vedere. Îți dă la încredere rău de tot. Te gândești ce ai greșit. Eu am crezut că eram bine și deodată m-am trezit rău”.

„Lumea zice că încă îl mai iubesc pe Alexandru Papadopol. Nu se pune problema așa. Eu nu mai sufăr acum, mă distrează, pot să zică orice, pentru că nu mai am nicio treabă. Dar Ruxi suferă, pentru că ea și-a dorit să fie prima în sufletul tatălui ei și iar descoperă după atâția ani că nu e. Crede-mă, trece printr-o perioadă grea. Mă rupe ca mamă, pentru că nu am cum să o ajut”, Ioana Ginghină.