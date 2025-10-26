Comedianta Ioana State a vizitat Spitalul de Psihiatrie „Obregia” și a fost profund tulburată de condițiile în care stau pacienții. Ea a tras un semnal de alarmă și a îndemnat la mai multă grijă pentru sănătatea mintală.

De ce a ajuns Ioana State la Spitalul de Psihiatrie „Obregia”

Comedianta a ajuns să viziteze acest spital deoarece e implicată într-un proiect caritabil. Codin Maticiuc, prin și proiectul „Spitale Publice din Bani Privați”, Clinica de Psihiatrie Pediatrică „Prof. Dr. Alexandru Obregia”, iar Ioana ajută și ea.

Aceasta a spus că nu îi e teamă să vorbească despre sănătatea mintală, chiar dacă pentru mulți e un subiect tabu.

„Nu mi-e teamă să vorbesc despre asta. Am făcut postări, am vorbit și eu despre perioada mea de adolescență în care m-am confruntat cu bullying-ul. Știu exact ce impact devastator poate avea asupra psihicului unui copil, mai ales la o vârstă așa vulnerabilă, în care părerea celor din jur chiar îți poate face un rău greu de reparat”, a spus comedianta.

Ea a avut un îndemn pentru părinți: „Să încerce să-i înțeleagă și să nu le fie teamă să ceară ajutor specializat, dacă simt că au probleme și că nu pot gestiona momentele lor de răzvrătire, de rătăcire, de adolescență”.

Cum arată acum Spitalul de Psihiatrie „Obregia”

Ioana State a povestit apoi ce a văzut când a fost la Spitalul de Psihiatrie „Obregia”.

„Am intrat în contact cu pacienți și cu copii cu tulburări diferite, copii cu depresie, adolescenți consumatori de substanțe, și e tulburător.

>În primul rând, ce m-a marcat cel mai mult la prima vizită pe care am făcut-o aici au fost mesajele scrise pe pereți: „singurătate”, „vreau libertate”, „mă omor” – tot felul de mesaje care te devastează, te dau peste cap, pentru că îți dai seama că sunt niște copii pierduți, care se simt fără ajutor, fără sprijin, neauziți, neascultați. Unul dintre mesaje era: „Nu fiți triști că auziți voci, măcar vorbește cineva cu voi”, a povestit Ioana State, pentru .

Ea a mai susținut că acolo era un salon cu șapte paturi aproape lipite.

„Să te gândești că mergi acolo cu probleme psihice și stai cu alte șase persoane cu probleme psihice, plecând dintr-un pat în altul ca să ajungi la al tău… Cred că e greu să te liniștești și să-ți găsești pacea și vindecarea într-un astfel de mediu.

E nevoie de camere speciale, cu pereți de care să nu se poată răni copiii care au instincte de autovătămare și așa mai departe. Nu avem, momentan, așa ceva.

Dar noul spital va avea secție dedicată pentru consumatori, secție pentru copiii cu depresie, adică totul va fi gândit corect. Clădirea actuală, fiind veche și cu probleme de compartimentare, se pierde mult spațiu și e greu și pentru triaj”, a mai afirmat Ioana State, pentru PlayTech.