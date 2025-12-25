B1 Inregistrari!
Doliu în muzica populară: Ion Drăgan a murit chiar în ziua de Crăciun. Mesajul emoționant transmis de Jean Paler (VIDEO, FOTO)

Traian Avarvarei
25 dec. 2025, 18:21
Artistul de muzică populară Ion Drăgan a murit chiar în prima zi de Crăciun, la vârsta de 54 de ani. Tatăl său l-ar fi găsit fără suflare în casă.

Ion Drăgan a cântat muzică populară 25 de ani

„În cei 25 de ani dedicați cântecului popular românesc, Ion Drăgan nu a alergat după glorie, ci a dorit, mai presus de toate, să câștige dragostea și respectul publicului. Din păcate, cunoscutul interpret de muzică populară s-a stins din viață în prima zi de Crăciun, lăsând în urmă un gol profund în sufletele celor care l-au cunoscut și apreciat.

Muzica populară românească a pierdut un mare nume, un artist dedicat și un om care a trăit prin și pentru cântec. Transmitem sincere condoleanțe familiei îndoliate și tuturor celor care l-au prețuit. Dumnezeu să-l odihnească în pace”, a transmis Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj.

Ultima oară, el a fost văzut chiar la colindat:

Vestea morții sale a fost un șoc pentru artiștii și iubitorii de folclor, rețelele sociale fiind inundate de regrete și mesaje de condoleanțe:

