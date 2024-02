Ioniță de la Clejani, despre începuturile relației cu Viorica. Cum a cunoscut-o, de fapt, pe soția sa: „A fost dragoste la prima vedere”

Viorica și Ioniță de la Clejani se numără printre cei mai apreciați lăutari de la noi din țară. Cei doi formează un cuplu de mai bine de trei decenii și par .

În cadrul celui mai recent interviu, artistul a dezvăluit cum a ajuns să-și cunoască sufletul pereche.

Cum s-au cunoscut Viorica și Ioniță de la Clejani

Se pare că între a fost dragoste la prima vedere. Viorica și Ioniță se completează reciproc, iar artistul are doar cuvinte de laudă la adresa soției sale.

„Dragoste la prima vedere a fost cu Viorica. Am cunoscut-o când avea 14 ani. Mi-a plăcut de ea, dar era prea mică. I-am și spus: «Dacă erai tu mai mare…» Am cunoscut-o la aniversarea mătușii ei, care la vremea aceea era prietena mea. Eram prieteni de familie. Cânta frumos și era înțepată, și avea ceva al ei.

I-am dat chiar felia mea de tort. După cinci ani, eu stăteam în București, pentru că tata mi-a spus așa: «Te duci la București și-ți termini școala! Și să ai și serviciu, că, dacă nu ai, te arestează Ceaușescu!» Asta a fost educația pe care am primit-o de la tata, care era foarte dur. Și mi-a mai spus: «Tu te duci la școală să înveți carte! Să nu fii amărât, ca mine!», a mărturisit Ioniță de la Clejani, potrivit .

Viorica și Ioniță de la Clejani s-au regăsit după 5 ani

Destinul a făcut ca ei să ajungă împreună, iar Ioniță a dezvăluit că fost cucerit de apariția ei după cinci ani, cu toate că inițial nu a recunoscut-o.

„Am venit la București și am terminat liceul. Am făcut niște studii în contabilitate, după care m-am întors la Clejani și am lucrat la CAP, casier și contabil, timp de trei ani. Și, pe traseul meu, la o petrecere cântam, iar în pauză a venit la mine o fată îmbrăcată într-o rochie neagră.

Era blondă. Eu am crezut că e nașa inițial, atunci când mi s-a adresat: «Ce faci, nea Ioniță? Bine! Dar cine ești tu? Cum, nu mă mai ții minte? Nu mi-ai dat, la ziua mătușii mele, felia ta de tort? Ești Viorica, nu? Da! Ce mare și frumoasă te-ai făcut!»

A doua zi, i-am dat întâlnire la București, , și, din ziua aceea, suntem împreună. Deci am cunoscut-o o dată când avea 14 ani, după aceea am întâlnit-o peste 5 ani, și de atunci suntem împreună”, a mai povestit artistul.