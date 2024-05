Irina Columbeanu s-a angajat în SUA, la doar 17 ani, și își susține financiar tatăl: „A învățat și ea să facă bani pe munca ei”

Irinel Columbeanu a susținut că a ajuns să-și piardă averea deoarece și-a investit toți banii într-o idee de afaceri care nu a funcționat. Acum, rămas fără bani, , , fiica sa cu Monica Gabor. Adolescenta, în vârstă de 17 ani, are permis, lucrează într-un restaurant din Los Angeles și-și dorește să devină profesoară de franceză.

Cum a rămas Irinel Columbeanu fără avere

„Eu am fost propriul meu dușman. M-am lăcomit ca să încerc să am mai mulți bani. Am făcut o alegere proastă. Am scos pe piață un ciment care nu a mers, cred că prea repede.

Toți banii i-am băgat acolo. M-am gândit că ar putea fi o afacere pe care o pot lăsa moștenire fiicei mele”, a spus Irinel Columbeanu, , notează

Irina Columbeanu lucrează la un restaurant din Los Angeles

Irinel Columbeanu e ajutat acum financiar inclusiv de fiica sa, Irina, care are 17 ani și locuiește cu mama sa în Statele Unite.

„Irinuca și-a luat permisul și conduce un Mercedes GLC, un SUV 4×4, nu așa mare ca cel al domnului Tzancă. Irinuca m-a ajutat cu bani și a învățat și ea să facă bani pe munca ei.

S-a angajat la un restaurant italian din Los Angeles, nu știu exact numele, dar nici nu are importanță. Este chelneriță acolo.

De asemenea, își dorește să se facă profesoară de limba franceză”, a mai spus Irinel Columbeanu.