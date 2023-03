Irina Fodor a fost la un pas de a fi răpită la America Express / Ce a declarat producătoarea emisiunii: „Intrați în curtea asta și nu vă mai mișcați de aici...

Irina Fodor a acceptat provocarea de a fi gazda emisiunii America Express. Astfel, mai bine de două luni de zile, soția lui Răzvan Fodor a fost plecată de acasă și a trecut, însă, și prin momente dificile.

Producătoarea emisiunii a fost invitată la podcastul lui Mihai Morar și a vorbit despre pericolele întâmpinate de prezentatoare și concurenți pe parcursul show-ului.

Irina Fodor, la un pas să fie răpită la America Express

Irina Fodor a fost plecată de acasă timp de două luni și a trecut prin multe momente dificile. Vedeta chiar a avut nevoie de protecție suplimentară, întrucât locurile în care mergeau să filmeze nu erau deloc sigure. Mai mult, Irina Fodor să fie răpită la America Express.

În timpul unei deplasări, persoana de la securitate care se afla cu Irina Fodor în mașină le-a spus tuturor că a văzut pe cineva care le făcea poze fetelor pe ascuns. Fiind și o zonă din care se răpeau persoane de sex femenin, i-a îndrumat pe toți într-o curte și le-a sugerat să nu iasă de acolo. Producătoarea emisiunii a mai adăugat faptul că Răzvan Fodor nu a știut despre cele întâmplate la America Express.

„În mașina Irinei era cineva de la securitate înarmat și acea persoană, acel bodyguard al Irinei, ne-a spus: ‘În momentul asta intrați în curtea asta și nu vă mai mișcați de aici!’. El văzuse pe cineva care făcea poze fetelor din echipă și Irinei pe ascuns. A spus că e zona din care se răpesc cele mai multe fete. Erau copaci în care erau atârnate toate pozele celor dispăruți”, a declarat producătoare emisiunii, potrivit .

A fost nevoie de protecție suplimentară

În urmă cu ceva timp, în cadrul unui interviu, Irina Fodor mărturisea că a avut nevoie de protecție suplimentară și că nu de puține ori s-a întâmplat să evite la milimetru un incident periculos.

„Anul acesta, spre deosebire de ceilalți ani, am avut security înarmat. Dacă în anii trecuți nu a fost nevoie de așa ceva, anul acesta fiecare avea, cel puțin o parte din producție, cei care umblam mai mult singuri, cum sunt eu, cum e Oase și Damian, am avut parte . Noi plecăm tot timpul din punctul A în punctul B și atunci pe traseu suntem de multe ori singuri, până vin toate echipele din spate, până vin restul de producție, suntem cam de capul nostru. Așa că noi am avut bodyguarzi cu pistoale anul acesta ca mijloc suplimentar de precauție”, a mai declarat Irina Fodor.