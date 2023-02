Irina Nicolae, despre cea mai mare traumă a vieții ei: „Fetița are inima în dreapta. Trebuie să termini această sarcină”

Irina Nicolae este una dintre cele mai iubite cântărețe din țara noastră. Ea a făcut parte din trupa A.S.I.A., însă a decis să se retragă din lumina reflectoarelor și să se ocupe de familie.

Astfel, în anul 2015, celebra artistă s-a căsătorit cu Marius Vizer, iar mai multe imagini de la eveniment au fost postate pe rețelele sociale.

Irina Nicolae, despre trauma vieții ei

Cei doi îndrăgostiți au împreună și o fetiță superbă, pe Scarlett Maria. Puțini știu, însă, înainte de a rămâne însărcinată cu fiica ei, Irina a trăit o adevărată dramă.

„Scarlett nu este primul copil pe care îl am. Este a doua sarcină. Înainte de Scarlett, uite, vezi, îmi vine să plâng. Am mai avut o sarcină, tot o fetiță! Au știut prietenii foarte apropiați, și am născut indus, provocat, la cinci luni și o zi, după un travaliu foarte greu pentru că s-au descoperit și pe care le-am descoperit întâmplător pentru că voiam să vin acasă și pentru că mi-am dorit niște fotografii noi cu fetița mea”, și-a început povestirea Irina Nicolae, potrivit .

Irina Nicolae a fost invitată la podcastul lui Cătălin Măruță și a vorbit deschis despre viața ei. La un moment dat, cu ochii în lacrimi, artista a vorbit despre cel momentul care a marcat-o cel mai tare. Înainte să o aibă pe Scarlett, vedeta a fost însărcinată tot cu o fetiță.

„Îmi aduc aminte că luasem pe cineva din casă pentru că eu nu vorbesc maghiară. Doctorul vorbea engleză foarte bine și mi-a zis că sunt doi medici care trebuie să se uite, să nu mă stresez. M-au controlat și mi-au zis că nu e nimic foarte grav, dar mi-au zis să mă vadă și un cardiolog, aveau unul foarte bun. Mi-au făcut o programare, apoi m-am dus a doua zi. Acel medic era o doamnă în vârstă, foarte dură. Mi-a zis: «Să știi că eu nu vorbesc în timpul consultului, am să îți spun la sfârșit. Fetiță, tu să știi că ai o problemă foarte gravă, trebuie să termini această sarcină».

Eu am rămas mască! Avusesem teste genetice, totul perfect! (…) Au început medicii apoi să vorbească de partea de genetică, eu ziceam că vreau să vorbesc cu medicul meu. Îmi aduc aminte și acum că mi-au dat un raport, nu mi-au dat fotografiile. Mi-au zis clar că trebuie să termin această sarcină, că nu există altă soluție. În două zile mie mi s-a dărâmat tot universul”, a dezvăluit vedeta despre ce a trăit.

Irina a fost nevoită să întrerupă sarcina la cinci luni

Pentru că a vrut să afle și o altă părere, Irina a decis să meargă la un control în Austria. Cadrele medicale de acolo i-au spus că fetița din burtică poate fi operată imediat după naștere, însă situația va fi și mai complicată cu trecerea timpului.

„Am plecat de urgență la Viena, la doctorul meu, cel mai mare specialist din Viena pe partea de cardiologie pentru că acolo exista problema. Mi-a explicat că avem o mică problemă, că avem cazuri. (…) Cumva am plecat cu speranțe de acolo și cu ideea că o să-mi asum orice risc pentru copilul meu, era fetiță. Nu m-am văzut niciodată mamă de băiat și uite că Dumnezeu mi-a trimis două fetițe, una îngeraș și una aici.Între timp, prietenii soțului meu îmi organizaseră cea mai bună echipă de medici din Ungaria, medici veniți de afară. Aveam un cardiolog și un specialist pe imagistică, o doamnă foarte drăguță, și m-am dus din respect, că îmi asum riscul, că practic copilul trebuia să sufere două operații în primul an, imediat după ce se naște. Apoi în jurul vârstei de 14 ani, pentru că inima atunci se mărește”, a explicat emoționată Irina.

Din păcate, alături o echipă de medici din Ungaria, Irina a întrerupt sarcina la cinci luni și o zi.

„Medicul, când mi-a făcut ecografia, mi-a zis: «Irina, fetița are inima în dreapta. Este fetiță și înseamnă infertilitate». Sunt cazuri foarte rare și nu îi oferi copilul decât o viață nu se știe cum. Sunt foarte puține cazuri, ca drept dovadă am fost al treilea caz, după ce am făcut analize genetice în New York. Era o modificare genetică. Apoi am vorbit cu cardiologul care mi-a spus că nu era vorba de o singură operație, de două operații, ci era vorba de multiple operații. Mi-a zis că dacă copilul nu avea mai mult de două kilograme, medicul nu se apropia de copil, nu-l opera”, a mai spus aceasta.