Irina Rimes a ajuns la o nouă etapă în relația cu partenerul său. Ce anunț șocant a făcut cântăreața: „Atunci când doi oameni se iubesc, își fac planuri...”

Irina Rimes și iubitul ei, David Goldcher, au decis că e momentul pentru un nou pas în relația lor, astfel că aceștia au luat hotărârea de a se muta împreună. Chiar cântăreața a anunțat că au decis să locuiască unul cu celălalt și să-și facă planuri de viitor.

Irina Rimes traversează una dintre cele mai bune perioade din viața ei, atât – se bucură de succes cu muzica și este jurat în noul sezon Vocea României(Pro TV), cât și personal.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Irina Rimes și iubitul său s-au mutat împreună

Zilele trecute, ea și iubitul francez, David Goldcher, au făcut un pas important mutându-se în casă nouă, notează . Recent, ea și-a sărbătorit ziua de naștere, iar la o zi distanță și el, iar cadoul celor doi a fost să locuiască unul cu celălalt de acum înainte, așa cum și-au dorit.

„Alaltăieri a fost ziua mea, ieri a fost ziua iubitului meu și tot ieri ne-am mutat în casă nouă. Am sărbătorit foarte frumos, ce-i drept ne-am culcat mai devreme decât de obicei, pentru că nu am avut o perioadă tocmai prolifică în ultimele zile, dar a fost foarte frumos și sunt foarte fericită. Până acum am locuit împreună, doar că era sus, la etajul 8, acum este pe pământ”, a declarat Irina Rimes.

Irina Rimes se va căsători cu partenerul său?

Viața personală este un subiect discret pentru vedetă. daca se va casători cu iubitul francez, evenimentul va fi unul foarte intim și nimeni nu va afla de el și de pasul pe care au decis să-l facă împreună.

„Atunci când doi oameni se iubesc, își fac planuri de viitor și noi avem planurile noastre de viitor, dar sunt ale noastre. Nu știu dacă trebuie să ne grăbim undeva (n.r. oficializarea relației) și dacă o să o facem, probabil o să o facem intim și nu o să știe nimeni”, a precizat cântăreața.