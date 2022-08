Irina Rimeș, dezvăluiri cutremurătoare despre începuturile în carieră: „Am avut depresia emigrantului”

Irina Rimes este una dintre cele mai de succes interprete din showbizul autohton. Artista din Republica Moldova s-a mutat la București și a cucerit publicul din România. „Visele”, „Cel mai bun prieten”, „Beau”, „Cosmos” sunt doar câteva hituri din repertoriul divei. Cântăreața a compus melodii și pentru alte celebrități, precum Andra, Nicole Cherry, Alina Eremia.

Irina Rimeș a trecut prin mai multe greutăți

Celebra artista a dezvăluit în cadrul unui interviu cu probleme și dificultăți s-a întâlnit atunci când s-a mutat în România. Vedeta a câștigat proiectul „Fabrica de Staruri”, iar piesa „Visele” i-a adus faima și aprecierea publicului.

„Nu pot nega că, la început, mi-a fost mai greu. Cu timpul, m-am obișnuit. Am avut momente și în care pot spune că , însă, din fericire, am reușit să trec repede peste. Pentru asta am să le mulțumesc colegilor mei moldoveni, care au fost alături de mine și m-au susținut. Cu timpul, bineînțeles că mi-am făcut prieteni noi în industrie și totul a devenit din ce în ce mai familiar.

Nu am avut niciodată complexe din cauza accentului, căci până și în ziua de astăzi el nu a avut de suferit. Am dobândit un vocabular mai bogat în limba română, la schimb, și, în general, am văzut și am simțit doar evoluție”, a dezvăluit Irina Rimeș pentru .

În ceea ce privește regretele din plan profesional și personal, Irina Rimes a declarat: „De când mă știu, îmi trăiesc viața fără regrete. Poate pentru că nu cred în ele sau poate pentru că sunt de părere că trebuie să rămână ca niște momente ale istoriei trecutului tău. Și greșelile își au rostul lor, ele te formează, te fac ceea ce ești astăzi, te fac să vezi viața așa cum o vezi acum”, a povestit Irina Rimes pentru .

Irina Rimes și-a anulat concertele

Fanii Irinei Rimes sunt îngrijorați de starea de sănătate a vedetei. Artista și-a anulat concertele și a regretat faptul că nu va ieși pe scenele din Brezoi, Sighișoara și Tușnad. Cântăreața nu a oferit detalii în plus, rezumându-se la probleme de sănătate.

„Azi e o zi tristă, pentru că trebuie să fac ceva ce și am evitat mereu cât de mult am putut. Din cauza unor probleme de sănătate, sunt nevoită să anulez concertele din Brezoi, Sighișoara și Tușnad. Vreau, pe această cale, să-mi cer iertare de la voi, dar rămân cu promisiunea că ne vom vedea cât de curând posibil. Totodată, îmi cer iertare și aici echipei și colegilor mei de la Vocea României și le mulțumesc pentru susținerea și înțelegerea pe care mi-au oferit-o zilele acestea”, a fost mesajul transmis de Irina Rimes pe Instagram.