Irina Rimes emoționată până la lacrimi de mesajele părinților săi: „Mi-a luat timp ca să mă apropii înapoi de copii”

Irina Rimes, artista care a devenir cunoscută de la primele sale piese, evidențiindu-se prin sensibilitatea sa. A avut o ascensiune grea în carieră, trecând prin mai multe momente dificile, de aceea, vedeta se emoționează de fiecare dată când își amintește despre ele. Au cuprins-o lacrimile când a auzit-o pe mama ei vorbind despre familie, scrie

Irina Rime și-a arătat lacrimile în direct

Artista a avut parte de o surpriză frumoasă în cadrul emisiunii lui Cătălin Măruță. Printr-un interviu, mama i-a transmis un mesaj încărcat de sentimente. Femeia a mărturisit că dorința de a face bani și de a oferi familiei o situație financiară bună a făcut-o să-și neglijeze copiii, iar acum înțelege că a fost prea dură cu ei.

„De multe ori când vin aici, mă conving că nu are timp, dar mă bucur că nu are timp, este greu de explicat. Și noi nu avem timp. Că nici noi nu am fost mereu alături de ei. Am început să realizez că, chiar de mică, nu am avut timp să stăm cu ei mai mult..Eu nu am stat cu ei deloc, cum poate alți părinți fac. Numai atât întrebam, ‘Ce notă ai? De ce 8 și nu 9. Ce nu ți-am dat?’. Mi-a luat timp ca să mă apropii înapoi de copii. Eu îmi doresc să fie sănătoasă, să fie pace în lume, să ne putem întâlni. Când era mică îi ziceam „măscăricea mami, măscărici”. Apoi a fost o rutină de zi cu zi, în care alergam să facem bani, să fie bine”, a dezvăluit mama Irinei Rimes.

„Noi am avut o copilărie fericită”

Și tatăl , menționând că este mândru de realizările fiicei sale. Ba mai mult, se pare că acesta împărtășește aceeași pasiune pentru muzică, însă nu a ajuns niciodată la nivelul la care este acum cântăreața.

„Vreau să-i transmit multă putere, voință, caracter. Sunt foarte mândru de fiica mea. Irina este un vis al meu împlinit. Cândva am vrut să fiu eu artist și nu am putut….„, a spus bărbatul.

După ce a ascultat părinții, cântăreața a realizat că nici ea nu . a realizat un documentar despre viața complicată a unui artist.

„Am 30 de ani și fac același lucru conștient. Am realizat acum, urmărind acest material, conștientizez lucrul ăsta și totuși nu-l fac. Nu știu, sper să învăț din greșelile mele, din greșelile părinților noștri. Eu nu consider neapărat că au greșit. Noi am avut o copilărie fericită, eu și fratele meu. Noi avem o gospodărie de întreținut. Despre asta e documentarul. Cred că tot ce s-a întâmplat aici înglobează documentarul. Este despre viața de artist”, a declarat Irina Rimes.