Ispita de la Insula Iubirii care avea, de fapt, o iubită acasă, însă, a reușit să ispitească și o concurentă. Detalii bombă ies acum la iveală!

După ce Marius a părăsit alături de , Maria a decis să plece singură, refuzând să continue aventura alături de Cătălin, cu care petrecuse timpul în emisiune. Însă șocul a venit imediat după finală, când, la o ieșire în club în Phuket, Maria a fost nevoită să asiste la săruturile pasionale dintre soțul ei și Oana.

Ca și cum nu era de ajuns, și Cătălin a lăsat-o baltă, trecând rapid în brațele Teodorei Racoș. Sursele spun că Maria a cedat nervos și ar fi părăsit clubul plângând.

Cuprins

Cum a început aventura lui Cătălin cu Teodora?

Ce adevăr șocant a ieșit la iveală despre Cătălin?

Cum a reacționat Teodora când a aflat?

Care este situația actuală a lui Cătălin?

Cum a început aventura lui Cătălin cu Teodora

După bonfire-ul final, Cătălin și Teodora au început să se apropie. Relația a continuat chiar și după revenirea în România, cei doi hotărând să dea o șansă poveștii lor. Deși păreau entuziasmați, situația avea să se schimbe radical.

Ce adevăr șocant a ieșit la iveală despre Cătălin

La doar câteva săptămâni după ce s-au cuplat, Teodora ar fi aflat un detaliu surprinzător: Cătălin de la Insula Iubirii ar fi avut, de fapt, o relație stabilă de ani de zile cu o altă femeie, potrivit .

Sursele spun că, în timp ce el o cucerea pe Maria la dream date sau se săruta cu Teodora, iubita lui oficială îl aștepta acasă. Practic, Cătălin ar fi jucat la trei capete.

Cum a reacționat Teodora când a aflat

Adevărul nu a rămas ascuns prea mult. Odată ce Teodora a aflat de relația de lungă durată a lui Cătălin, aceasta ar fi făcut o criză și l-ar fi părăsit imediat, simțindu-se trădată.

Care este situația actuală a lui Cătălin

După ce Maria l-a respins, Teodora i-a dat papucii, iar scandalul a explodat, Cătălin s-ar fi întors în brațele iubitei care l-a așteptat acasă, fără prea multe obiecții.